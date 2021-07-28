Visa увеличила квартальную прибыль на 9%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале (завершился 30 июня) на 9%, до $2,58 млрд, выручку - на 27%, до $6,13 млрд

Прибыль в расчете на акцию класса "А" увеличилась до $1,18 с $1,07 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,49 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,34 на акцию.

Квартальная выручка Visa составила $6,13 млрд против $4,84 млрд годом ранее и при прогнозе на уровне $5,86 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 42,6 млрд транзакций по картам, что на 39% превышает показатель за тот же период годом ранее. Объем платежей без учета изменения валютных курсов вырос на 34%.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился на 47%, показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, подскочил на 53%.

"Трансграничные расходы туристов выросли благодаря тому, что вакцинация от COVID-19 продвигается, и все больше границ открывается", - заявил гендиректор и председатель совета директоров Visa Альфред Келли.

По словам главного финансового директора Visa Васанта Прабху, в третьем квартале компания показала "максимальный рост с начала пандемии". Он отметил, что перспективы увеличения активности сохраняются и у компании есть "существенные возможности для роста".

Visa по-прежнему не дает прогнозов на 2021 финансовый год, ссылаясь на значительную неопределенность в мировой экономике, связанную с пандемией коронавируса.

Акции Visa подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,7%.