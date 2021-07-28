Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 28.07В России 6 195 232+22 420В мире 195 329 696+614 584

Visa увеличила квартальную прибыль на 9%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале (завершился 30 июня) на 9%, до $2,58 млрд, выручку - на 27%, до $6,13 млрд

Прибыль в расчете на акцию класса "А" увеличилась до $1,18 с $1,07 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,49 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,34 на акцию.

Квартальная выручка Visa составила $6,13 млрд против $4,84 млрд годом ранее и при прогнозе на уровне $5,86 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 42,6 млрд транзакций по картам, что на 39% превышает показатель за тот же период годом ранее. Объем платежей без учета изменения валютных курсов вырос на 34%.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился на 47%, показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, подскочил на 53%.

"Трансграничные расходы туристов выросли благодаря тому, что вакцинация от COVID-19 продвигается, и все больше границ открывается", - заявил гендиректор и председатель совета директоров Visa Альфред Келли.

По словам главного финансового директора Visa Васанта Прабху, в третьем квартале компания показала "максимальный рост с начала пандемии". Он отметил, что перспективы увеличения активности сохраняются и у компании есть "существенные возможности для роста".

Visa по-прежнему не дает прогнозов на 2021 финансовый год, ссылаясь на значительную неопределенность в мировой экономике, связанную с пандемией коронавируса.

Акции Visa подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,7%.

Visa США Альфред Келли Васант Прабху коронавирус

Новости по теме

Новости

Локдаун в Сиднее продлили на месяц

Что случилось этой ночью: среда, 28 июля

В ходе боев на армяно-азербайджанской границе обе стороны понесли потери

В ходе боев на армяно-азербайджанской границе обе стороны понесли потери

Армения сообщила о локальных боях на границе с Азербайджаном

Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Байден связал исходящую от России опасность с проблемами в экономике

Что произошло за день: вторник, 27 июля

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

В США заявили, что Москва не причастна к кибератакам с территории РФ

РФ передала в ООН свой вариант конвенции по борьбе с киберпреступностью

При взрыве на химическом предприятии в Германии есть погибший

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');