Мечел после продажи Эльги поддержал спрос на уголь в РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Мечел" после продажи Эльгинского проекта увеличил закупки угля, поддержав спрос на внутреннем рынке, рассказал коммерческий директор дивизиона "Уголь" Evraz Евгений Терехов в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Спрос на российском рынке достаточно хороший. Мы стараемся продавать дополнительные тонны, так как есть дополнительный спрос. Например, со стороны "Мечела", который продал проект Эльга, ... есть дополнительный спрос", - сказал он, напомнив, что уголь с Эльги поставляется преимущественно в страны Азии.

В октябре "Распадская" (входит в угольный дивизион Evraz) возобновила добычу на разрезе "Распадский", которая была остановлена в III квартале из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. В первом квартале 2020 года была также приостановлена добыча на месторождении "Межегейуголь". На нем компания на планирует возобновлять работы до конца этого года. "Для начала добычи на "Межегейугле" нужно еще $20-30 к существующей цене на уголь", - сказал Терехов.