Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,8-1%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне неблагоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за роста числа заражений COVID-19 в мире и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-1%, при этом лидируют в откате акции ПАО "Полюс".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2683,1 пункта (-1%), индекс РТС - 1070,5 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 79,2 рубля (+0,33 рубля), золото стоит $1870,4 за унцию (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,1%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Россетей" (-1,9%), "Татнефти" (-1,8%), Polymetal (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), "Магнита" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), UC Rusal (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Роснефти" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), банка ВТБ (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), "РусГидро" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,8% "префы").

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, рынок акций возобновил снижение вслед за мировыми фондовыми индексами - к опасениям, связанным с пандемией и ограничительными мерами, добавилась неуверенность в устойчивости финансовых показателей компаний высокотехнологичного сектора после сообщения корпорации Apple о падении квартальной выручки в Китае на 29% (до минимального значения с 2014 года). На валютном рынке доллар вновь делает попытки закрепиться выше отметки 79 руб./$1, так как повышенная волатильность на фондовых рынках способствует укреплению спроса на "защитные" валюты.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу неблагоприятный: азиатские индексы ушли в "минус", нефть вновь дешевеет на опасениях избытка предложения в условиях возвращения карантинных мер на ключевых рынках, также под давлением находятся промышленные металлы. Индекс доллара незначительно снижается, но валюты сырьевой группы преимущественно слабеют против "американца". Все это предполагает возвращение индекса МосБиржи ниже рубежа 2700 пунктов. Рубль может воздержаться от ослабления, так как был сильно перепродан еще в среду. В течение дня выйдет отчетность "Мосэнерго" по РСБУ, "Энел Россия" и "Московской биржи" по МСФО.

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ Капитал" Елены Шишкиной, нервозность на западных площадках в преддверии выборов и локдаунов остается.

ЕЦБ накануне, 29 октября, решил оставить свои ставки и более гибкую денежно-кредитную политику без изменений. Однако центральный банк намекнул, что уже в декабре в еврозоне могут появиться дополнительные денежно-кредитные стимулы. Решение в декабре будет принято после того, как в этом же месяце представители банка смогут оценить влияние пандемии на динамику ВВП.

В пятницу интерес представляют данные по динамике ВВП в ЕС, Франции и Германии, индексы потребительских цен за октябрь еврозоны и Франции, в США ожидается публикация данных по доходам и расходам домохозяйств. До выборов президента Соединенных Штатов осталось меньше недели и текущий расклад сил на рынках не способствует ралли, отмечает Шишкина.

Рекордный подъем американской экономики

В США индексы акций в четверг, 29 октября, выросли на 0,5-1,6% на данных о рекордном подъеме американской экономики в III квартале.

ВВП США выросла в третьем квартале на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли Штатов. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

Днем ранее американский рынок акций заметно упал в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1,9%).

Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов 3 ноября, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран, пишет Associated Press. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о возможности скорректировать свои инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

Японский индекс Nikkei 225 снизился пятый день подряд, показав максимальное недельное падение более чем за два месяца, отмечает Trading Economics.

В четверг власти Китая представили план развития экономики на период до 2035 года и программу развития экономики на период с 2021 по 2025 гг. Среди приоритетов, обозначенных китайской Компартией, - наращивание внутреннего потребления, а также самообеспечение страны научными разработками и технологиями.

Цены на нефть

Нефть утром в пятницу вновь проседает, обновляя минимумы за 5 месяцев; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $37,31 за баррель (-0,9% и -3,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $35,91 за баррель (-0,7% и -3,3% накануне).

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%.

Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США накануне, 29 октября, поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.