Mail.ru Group продал картографический сервис Maps.me за 1,5 млрд рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Mail.ru Group объявил о продаже картографического сервиса Maps.me за 1,5 млрд рублей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, сделка уже закрыта, покупателем выступила компания Daegu Limited, которая входит в Parity.com Group.

Сделка состоялась в рамках стратегии Mail.ru Group по развитию ключевых активов, в рамках которой направление международного туризма является непрофильным.

Интернет-холдинг приобрел проект Maps.me в 2014 году за 542 млн рублей. В 2019 году выручка картографического сервиса составила 159 млн рублей, убыток по EBITDA – 25 млн рублей.

Количество загрузок приложения Maps.me превышает 140 млн, количество пользователей в месяц составляет 10 млн человек.