Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник вечером; рубль продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине, несмотря на нефть, которая сумела отыграть потери первой половины дня.

Курс доллара США составил 80,76 руб. в 19:00, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 80 руб. впервые с 30 марта. Евро стоил 93,96 руб., подорожав на 1,34 рубля. Ранее в ходе торгов евро превышал отметку 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,28 рубля - до 86,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на перешедшую к небольшому росту нефть. Инвесторы негативно реагируют на неопределенность относительно президентских выборов США, основной результат которых станет известен в среду, 4 ноября, - день, когда биржи России будут закрыты из-за празднования Дня народного единства.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует по популярности в большинстве колеблющихся штатов, которые могу принести ему 270 голосов выборщиков, сообщило издание The Hill со ссылкой на ряд последних перед выборами опросов общественного мнения.

По данным The Hill, Байден опережает Трампа в шести опросах общественного мнения, проведенных среди избирателей в Мичигане, в четырех из них его рейтинг составляет 50%. Кроме того, он лидирует в пяти опросах среди жителей штата Висконсин с отрывом в 3-11 процентных пунктов. Также Байден обгоняет нынешнего президента США в пяти из шести проведенных опросов в Пенсильвании на 2-7 процентных пунктов. Помимо этого, кандидат от демократов лидирует в трех из четырех опросов в Аризоне и в четырех из шести опросов штата Флорида.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, курс доллара впервые с конца марта поднялся выше 80 руб., поддержку рублю не оказывало даже восстановление цен на нефть. "На наш взгляд, давление на рубль продолжают отказывать продажи рублевых активов со стороны иностранных инвесторов в преддверии выборов президента США во вторник. Опережающие позиции Джо Байдена вызывают опасения ввода новых санкций против российских компаний. Мы ожидаем, что активные продажи в рубле завершатся сразу после выборов и пара "доллар-рубль" может отступить с 82 до 78 руб.", - отмечает Союнов.

Инвесторы продолжают выражать обеспокоенность относительно ужесточения карантинных мер в Европе и роста числа заболевших в мире. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

"С четверга основной посыл будет тем же (что и во время самоизоляции весной - ИФ) - оставайтесь дома", - заявил премьер в субботу. Он пояснил, что в понедельник обсудит это план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг начнется самоизоляция. По словам Джонсона, альтернативного решения ситуации с коронавирусом нет.

Режим самоизоляции продлится до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только навынос.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 46,5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В пятницу в США было выявлено рекордное число случаев заболевания - более 99 тыс., пишет CNBC. С начала пандемии в стране было зафиксировано более 9 млн заражений, из них 1 млн за последние две недели.

"В центре внимания участников рынков по-прежнему ситуация с распространением коронавируса. Страны ЕС вынуждены вводить ограничения, но не такие жесткие, как это было весной. Настороженность вызывает и ситуация с COVID-19 в США, где наблюдается резкий ежедневный прирост числа заболевших, что может побудить власти закрывать отдельные штаты. Помимо скачка заболеваемости в мире источником волатильности выступают президентские выборы в США 3 ноября, где фаворитом, судя по опросам, остается Джозеф Байден. Вероятная смена лидера краткосрочно воспринимается рынками позитивно, но желание увеличить налоги и минимальную оплату труда работников вряд ли будет иметь долгосрочный позитивный эффект, несмотря на менее агрессивную внешнюю политику и стимулы", - полагает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

Трейдеры на этой неделе ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии.

Тем временем, ЦБ РФ в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном в понедельник, утверждает, что ослабление рубля в краткосрочной перспективе продолжит оказывать повышательное давление на инфляцию, но влияние этого фактора не будет продолжительным.

"В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе", - говорится в докладе.

Эффект переноса ослабления рубля, произошедшего в конце первого и втором квартале, в первую очередь наблюдался в росте цен на непродовольственные товары, импортируемые или с заметной импортной составляющей в цене, отмечает ЦБ.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник после падения до минимума за пять месяцев в связи с опасениями, что ограничения экономической активности в Европе ударят по спросу.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник повысилась на 0,18% - до $38,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,11% - до $35,83 за баррель.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. баррелей в сутки, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн баррелей в сутки, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. баррелей в сутки.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн баррелей в сутки. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

"Для нефти этот месяц стал худшим с марта: в страдающих от коронавируса регионах растет беспокойство о спросе на топливо, а в Ливии наращивают добычу. Это привлекает больше внимания, чем хороший спрос в Азии и растущее ожидание, что ОПЕК+ отложит намеченное на январь увеличение добычи. Марка Brent упала ниже уровня поддержки $39 за баррель в ответ на сильный скачок запасов в США и новые карантинные меры во Франции и Германии (другие страны Европы, как ожидается, последуют их примеру на этой неделе). Однако мы предполагаем, что прекращение ликвидации лонгов и словесная интервенция со стороны ОПЕК+ при приближении цены к $35 могут предотвратить более серьезный спад", - говорит глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00до 11:30 ) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 3 ноября на 1,2426 рубля, до 80,5749 руб., и поднял курс евро на 1,1286 рубля, до 93,757 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 1,3392 рубля по отношению к пятнице и составил 80,5185 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,2549 рубля и составил 80,5272 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 231,221 млн, из которых $873,643 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 357,578 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,2463 рубля, до 93,6991 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 1,2411 рубля и составил 93,7142 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR473,752 млн, из которых EUR176,08 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 28 и 29 октября продавал валюту на 10 млрд рублей, следует из данных Банка России. 26 и 27 октября ЦБ продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота". Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с пятницей - 4,56% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок шесть месяцев поднялась на 4 б.п. - до 4,71% годовых.