Что произошло за день: понедельник, 2 ноября

Убийство бизнесмена Владимира Маругова, курс евро выше 94 рублей и источник "привозных" случаев COVID-19 в России

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Подмосковье убит бизнесмен Владимир Маругов. По версии следствия, напавшие на его дом люди связали самого Маругова и его жену, после чего потребовали денег. Женщина смогла сбежать и вызвать полицию, предпринимателя застрелили из арбалета. Один из подозреваемых задержан. По данным источника, это сожитель бывшей жены Маругова.

- В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек. В Москве выявили 4 796 случаев COVID-19, отмечается уменьшение числа случаев госпитализации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости фиксируется в 33 регионах, а большинство "привозных" случаев связаны с отдыхом в Турции.

- Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года. К 19:00 курс доллара США составил 80,76 руб. (+1,23 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро - 93,96 руб. (+1,34 рубля).

- Эдвард Сноуден сообщил о планах вместе с супругой получить гражданство РФ.

- В Белоруссии возбуждено уголовное дело о беспорядках в Минске 1 ноября. Подозревается 231 человек.

- В Москве из-за пожара обрушилось здание склада с газовыми баллонами. Потушить строение на улице Газопровод, д.4а удалось к 16:00, пожарные не дали огню перекинуться на более чем 600 емкостей с газом.

- В Роттердаме поезд метро пробил ограждение станции и повис на статуе в виде хвостов китов. Инцидент произошел ночью, поэтому в поезде был только машинист, он смог выбраться сам.