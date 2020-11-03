Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок в преддверии президентских выборов в США, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1%, при этом лидируют бумаги АФК "Система" на новостях об IPO Ozon.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2758,63 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1079,46 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 80,38 рубля (-0,18 рубля).

Акции АФК "Система" подскочили на 4%. Интернет-ритейлер Ozon опубликовал проспект к планируемому IPO на бирже NASDAQ, документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не раскрыты, указан лишь условный объем для целей расчета госпошлины. Ozon на 45,2% принадлежит АФК "Система" (с учетом доли венчурного фонда Sistema_VC), 45,1% - у Baring Vostok.

Также подросли акции "Московской биржи" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,8% "префы"), UC Rusal (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%), банка ВТБ (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Роснефти" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Россетей" (+0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, индекс РТС растет под влиянием благоприятного внешнего фона, однако высокая активность покупателей в течение дня выглядит маловероятной - участникам рынка придется учитывать предстоящий перерыв в торгах на МосБирже (в среду торги не проводятся по случаю Дня народного единства), на который придется объявление (предварительных) итогов президентских выборов в США. На валютном рынке вероятна приостановка наметившегося роста доллара, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон во вторник позитивный: индексы Азии растут (Япония отдыхает по случаю Дня rультуры), нефть с начала недели подорожала, как и контракты на металлы, индекс доллара в "минусе". На рынках ждут наступление определенности в американской политике, которая вернет Конгресс и Белый дом к обсуждению экономических вопросов. В корпоративном плане день интересен тем, что совет директоров ГМК "Норникель" выдаст рекомендации по дивидендам, "Московская биржа" сообщит объемы торгов за октябрь, а "Россети Ленэнерго" отчитается по РСБУ за девять месяцев.

Рост нефти многие относят в пользу технического отскока, который снимает сильную перепроданность контрактов. По фундаментальным параметрам рынка падение все еще возможно. Особенно на это указывают свежие карантинные меры в Европе и восстановление добычи в Ливии (страна уже добывает до 800 тыс. б/с). Накануне в России состоялось совещание министерства энергетики и нефтяников по вопросу продления текущих ограничений на добычу после 1 января. Для рынка это стало сигналом того, что производители начали реагировать на провал котировок, полагает Кочетков.

В США индексы выросли на 0,4-1,6% накануне президентских выборов, частично отыграв потери прошлой недели.

Сезон отчетности американских компаний за третий квартал 2020 года выглядит не так пессимистично, как прогнозировали аналитики Уолл-стрит: компании в целом фиксируют менее существенное, чем ожидалось, снижение прибыли и выручки, пишет газета Financial Times.

Общая прибыль компаний из индекса S&P 500 в расчете на акцию оказалась почти на 20% выше, чем прогнозировали аналитики всего несколько недель назад, свидетельствуют данные FactSet на основе результатов 63% фирм, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты. Однако совокупный показатель прибыли на акцию, который включает результаты уже отчитавшихся фирм и усредненные прогнозы аналитиков, как ожидается, снизится примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Определенную поддержку рынку в понедельник оказали оптимистичные экономические данные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре 2020 года подскочил до 59,3 пункта - максимума с августа 2018 года - с сентябрьских 55,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 55,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Обеспокоенность участников рынка вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. Общенациональные локдауны введены во Франции и Германии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения COVID-19.

Во вторник преобладает подъем индексов акций в Азии (Япония не работает, китайский Shanghai Composite подрос на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,6%) в ожидании итогов выборов в США.

Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа по популярности среди избирателей на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal.

Выборы в этом году во многом отличаются от предыдущих из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, на выборах 2020 года особой популярностью пользуется досрочное голосование и голосование по почте. По данным на вечер понедельника, в США досрочно проголосовали более 94 млн человек, что составляет более чем две трети всех голосов, отданных на президентских выборах в 2016 году.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената. По мнению инвесторов, в случае победы демократов повысятся шансы принятия масштабного пакета мер поддержки экономики США и увеличения расходов на инфраструктурные проекты.

Внимание рынка на этой неделе также будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в четверг.

Резервный банк Австралии (RBA) опустил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня, а также уменьшил целевую доходность трехлетних гособлигаций по итогам заседания во вторник. Кроме того, RBA объявил о запуске программы количественного смягчения (QE) объемом 100 млрд австралийских долларов ($70,57 млрд), стремясь поддержать восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Базовая ставка понижена до 0,1% годовых с 0,25%, целевая доходность трехлетних госбумаг - до этого же уровня, говорится в заявлении RBA.

Нефть утром во вторник проседает после скачка накануне на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 2 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $38,89 за баррель (-0,2% и +2,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $36,78 за баррель (-0,1% и +2,9% накануне).

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.