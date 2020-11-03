Рубль вечером продолжил активно укрепляться к доллару и евро

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль активно укрепляется к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и на закрытии позиций перед президентскими выборами в США и выходным днем в России.

Курс доллара США составил 79,23 руб./$1 в 19:00, что на 1,32 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,95 руб./EUR1, подешевев на 82,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,1 рубля - до 85,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно повышаться к доллару и евро на вечерних торгах после сильного падения накануне. Рост волатильности связан с неопределенностью относительно итогов президентских выборов в США, следом за которыми на российских биржах будет выходной день. В среду, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства. Поддержку рублю в целом оказывает уверенное восстановление цен на нефть, укрепление большинства валют emerging markets, а также закрытие позиций перед выходным днем.

Основной угрозой для рисковых активов по итогам президентских выборов в США считается возможное оспаривание их итогов. В то же время существуют опасения относительно задержки оглашения результатов, так как порядка 60 млн избирателей, по данным US Elections Project, из-за пандемии отправили свои бюллетени по почте.

Как сообщает портал Real Clear Politics, действующий президент Дональд Трамп по результатам опросов к вечеру вторника обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей. Однако в среднем, согласно данным опросов в масштабе страны, Байден опережает Трампа на 6,8 процентного пункта по популярности среди избирателей.

Ранее результаты опросов общественного мнения в США показывали, что Байден опережает по популярности Трампа. Так, согласно опросу, проведенному телеканалом NBC и газетой The Wall Street Journal, отставание Трампа от Байдена достигало 10 процентных пунктов.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.

В центре внимания рынка на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 4-5 ноября. Эксперты хотели бы получить от Федрезерва больше информации о том, какими будут следующие шаги ФРС в отношении объема активов на его балансе, однако не ждут новых сигналов на предстоящем заседании, пишет Bloomberg.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль уверенно растет на торгах вторника после падения накануне, в том числе, благодаря увеличению цен на нефть. При этом, по словам аналитика, в отношении евро рубль пока не полностью отыграл падение понедельника, в результате которого курс европейской валюты поднимался к уровню декабря 2014 года, однако тенденция на укрепление рубля наблюдается и в этой паре.

"Центральным событием вторника, безусловно, являются выборы в США, с которыми может быть частично связано и вчерашнее ослабление рубля. Неопределенность относительно результата и возможного развития ситуации после подсчета голосов сохраняется, поэтому многие инвесторы предпочитают снизить риски в этот период и переждать возможную волатильность в защитных инструментах. Что касается рубля, то волатильность здесь тоже не исключена, хотя динамика курса в последние месяцы может говорить о том, что риски, связанные с тем или иным сценарием, уже присутствуют в курсе и, по мере развития событий, возможно и укрепление рубля в том случае, если часть этих рисков будет снята. Поддержку рублю также продолжают оказывать ежедневные продажи валюты со стороны ЦБ", - подчеркивает Беспалов.

Кроме того, по его словам, повлиять на курс рубля во вторник мог и аукцион Минфина по продаже ОФЗ. "Минфину удалось в рамках аукциона по размещению всего одного выпуска (флоатер 29018 с погашением в ноябре 2031 года) привлечь около 427,7 млрд рублей по номиналу, что близко к рекордному значению в рамках одного аукциона, установленному на прошлой неделе. Тем не менее, учитывая тип предлагаемых бумаг и рыночную конъюнктуру, доля нерезидентов среди инвесторов, скорее всего, была небольшой, а влияние на курс - ограниченным", - отмечает Беспалов.

"Доллар США вечером во вторник торгуется около 79,2 руб./$1, скорректировавшись вниз после вчерашнего ралли. Рубль не укрепляется, он просто выравнивается, а фундаментально российская валюта так же слаба, как и раньше, с поправкой на эмоции или их отсутствие. Краткосрочно волатильность остается высокой и предполагает торги долларом в пределах 79-81 руб./$1. Евро стоит 92,94 руб./EUR1 и может торговаться в коридоре 92,5-94 руб./EUR1", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок продолжают активно расти вечером во вторник на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры РФ по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

Цена нефти

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 во вторник выросла на 3,05% - до $40,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 3,67% - до $38,16 за баррель.

Текущая неделя обещает быть бурной, учитывая, что во вторник в США состоятся президентские выборы, пишет Bloomberg.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.

Минфин РФ в ходе первичного аукциона 3 ноября разместил ОФЗ на сумму 427,747 млрд рублей по номиналу (21,4% квартального плана) при спросе 446,955 млрд рублей, что лишь немного уступило рекордному размещению на одном аукционе, зафиксированному неделей ранее (430,195 млрд рублей по номиналу).

Средневзвешенная цена на состоявшемся во вторник, 3 ноября, аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29018 с погашением 26 ноября 2031 года составила 94,5948% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 427 млрд 747 млн рублей по номиналу при спросе 446 млрд 955 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 404 млрд 922 млн рублей.

При этом всего за месяц с небольшим (за пять аукционных дней) Минфин разместил в общей сложности ОФЗ на общую сумму почти 1,93 трлн рублей по номиналу, что составляет около 96,5% квартального плана в размере 2 трлн рублей. Таким образом, для выполнения квартального плана ведомству осталось продать облигации на сумму всего чуть более 70 млрд рублей, что, учитывая итоги последних размещений, будет легко сделать уже в следующую среду, если ситуация на мировых рынках резко не ухудшится после президентских выборов в США.

ЦБ РФ 30 октября, 27 и 26 октября продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день, 28 и 29 октября - на 10 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 49,4 млрд рублей. Неделей ранее показатель равнялся 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка, в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота". Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Банк России во вторник, 3 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 369,8 млрд рублей (при лимите 1,66 трлн рублей и спросе 1 трлн 369,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 октября, банки разместили 1 трлн 83,1 млрд рублей (при лимите 1,39 трлн рублей и спросе 1 трлн 83,1 млрд рублей) также в среднем по ставке 4,22% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 4 ноября на 57,43 копейки, до 80,0006 руб./$1, и опустил курс евро на 41,23 копейки, до 93,3447 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 78,82 копейки по отношению к понедельнику и составил 79,7303 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 88,97 копейки и составил 79,6525 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 677,163 млн, из которых $741,655 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 935,508 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 44,87 копейки, до 93,2504 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 59,17 копейки и составил 93,1305 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR452,105 млн, из которых EUR175,394 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,711 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 4,54% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев увеличились на 1 б.п. - до 4,71% и 4,72% годовых соответственно.