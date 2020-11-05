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ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 4-5 ноября.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

"Пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире, говорится в заявлении FOMC по итогам заседания. – Экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться, но остаются значительно ниже уровней начала года. Ослабление спроса и существенно более низкие цены на нефть сдерживают потребительскую инфляцию. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и темпы инфляции в стране в краткосрочной перспективе и несет в себе серьезные риски для экономики в среднесрочной перспективе.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, FOMC будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время, с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", – отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами, тем самым обеспечивая ровное функционирование рынков и содействуя сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, – говорится в коммюнике. – Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все десять голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на ноябрьском заседании.

После оглашения итогов встречи руководства ФРС фондовый индекс Dow Jones Industrial Average растет на 2,1%, Standard & Poor's 500 – на 2,3% и Nasdaq Composite – на 2,6%. До объявления о ставке подъем составлял соответственно 2%, 2,2% и 2,5%.

Евро торгуется на уровне $1,1829 по сравнению с $1,1813 до публикации отчета FOMC, курс японской нацвалюты укрепился до 103,61 иены против 103,67 иены.

ФРС

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