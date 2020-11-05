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ВТБ предоставил "ОГК Групп" 340 млн рублей на расширение деятельности

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ сообщил, что предоставил крупной сервисной компании горнодобывающей отрасли - АО "ОГК Групп" (Благовещенск) финансирование в размере 340 млн рублей.

Эти деньги пойдут на расширение деятельности компании, в том числе на организацию разведочных работ по новым контрактам.

Всего банк открыл компании кредитные линии с суммарным лимитом 950 млн рублей.

"Финансирование от ВТБ помогает нам реализовывать наши перспективные проекты, а также содействует текущей деятельности компании. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку нашего бизнеса: сегодня недропользование является одной из отраслей, которой способствует рыночная конъюнктура, что дает возможность активно развивать наше партнерство с банком", - заявил через пресс-службу ВТБ гендиректор "ОГК Групп" Андрей Лапин.

По словам вице-президента, управляющего ВТБ в Хабаровском крае Евгения Орлова, в прошлом году банк "профинансировал АО "ОГК Групп" на приобретение долей в ООО "Дэтра", что позволило существенно расширить сферу деятельности и перечень услуг группы".

"ОГК Групп" является интегрированной сервисной компанией в горнодобывающей отрасли и способна выполнять полный цикл услуг на всех этапах освоения месторождений твердых полезных ископаемых. Компания проводит поисковое и разведочное бурение, буро-взрывные работы при добыче полезных ископаемых, строительство подземных горных выработок, экскавацию горной массы после взрывных работ, транспортировку вскрыши и добытого полезного ископаемого.

Компания работает с 2012 года, занимает 7-е место в мире по количеству станков для разведочного бурения - алмазного и RC-бурения. На счету компании более 50 проектов в 27 регионах России, а также в Армении, Казахстане и Узбекистане. Более 80% открытых геологоразведочных объектов "ОГК групп" сосредоточены на Дальнем Востоке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным собственником АО является ЗАО "Форб" (Москва), подконтрольное Вагану Геворкяну (75,4%) и Александру Мизякину (24,6%).

ОГК Групп Благовещенск ВТБ Андрей Лапин Евгений Орлов

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