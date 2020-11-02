Аналитики из-за новых локдаунов ухудшили прогноз по экономике еврозоны

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в четвертом квартале сократится на 2,3%, прогнозируют аналитики, опрошенные Financial Times.

Это значительно ниже прогнозов, которые они давали до введения новых карантинных мер в ряде европейских стран на прошлой неделе.

Из 18 экономистов, участвовавших в опросе, лишь один ожидает положительной динамики ВВП еврозоны в октябре-декабре. Ранее большинство прогнозировали рост ВВП региона в четвертом квартале.

Данные, опубликованные в пятницу, показали рекордный рост экономики еврозоны в третьем квартале - 12,7% в квартальном выражении. Однако ВВП остается ниже уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса.

"Хотя прогноз для обрабатывающей промышленности достаточно стабилен, спад в значительно более крупной сфере услуг, на которую негативно влияют новые ограничения, скорее всего, снова приведет к отрицательному экономическому росту в еврозоне", - отмечает главный экономист Barclays Кристиан Келлер.

Заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает расти, свидетельствуют данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний. По состоянию на воскресенье, в Бельгии, которая занимает первое место в Европе по уровню заболеваемости, было выявлено 1702 новых случая заражения на 100 тыс. жителей по сравнению с 1600 в пятницу.

Во Франции, где в пятницу начался второй общенациональный локдаун, уровень заболеваемости вырос с 706 до 742 новых случаев на 100 тыс. человек, в Германии, где частичный карантин восстановлен с понедельника - со 182 до 206 случаев.

Несмотря на рост заболеваемости, новые ограничительные меры не такие жесткие, как весной, отмечает FT. В первом полугодии 2020 года на фоне первой волны ВВП еврозоны упал на 15%.

"Активность в некоторых отраслях еще не восстановилась до докризисного уровня, поэтому она не может упасть так же сильно", - считает экономист Capital Economics Эндрю Кенингхем.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр на прошлой неделе заявил, что экономика страны может упасть на 15% за время нового локдауна по сравнению с 30%, на которые она рухнула за недели весеннего карантина.

По прогнозу главного экономиста Axa Жиля Моэка, ВВП Франции в четвертом квартале сократится на 7,4% в квартальном выражении, если карантин продлится до середины декабря и будет смягчен в преддверии праздников.

Главный экономист G+ Economics Лена Комилева, в свою очередь, полагает, что отмена мер в этот раз займет больше времени, учитывая длинный зимний сезон гриппа. В то же время она ожидает "краткосрочный сезонный скачок поездок и розничных продаж в период Рождества".

Помимо этого, риск будущих локдаунов будет влиять на потребительское поведение, считает экономист ING Карстен Бржески, который прогнозирует рост ВВП еврозоны в первом квартале 2021 года лишь на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

"Будет наблюдаться рост сбережений на непредвиденные случаи, поскольку все больше людей будут считать возможными новые локдауны в следующем году", - сказал он.

Ожидается, что на этой неделе Банк Англии представит свой обновленный прогноз, который будет предполагать в лучшем случае лишь слабый рост британской экономики в четвертом квартале. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения COVID-19.