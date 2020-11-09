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Металлурги спрогнозировали спад спроса на сталь на 6% по итогам года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В России по итогам 2020 года потребление стали автопромом сократится на 21%, это будет наиболее существенное падение среди основных отраслей-потребителей стальной продукции. В целом за год потребление стали в России может сократиться на 6%, говорится в презентации ассоциации "Русская сталь".

Экономический кризис

Российские автозаводы могут выпускать до примерно 3 млн автомобилей в год. В 2019 году российский авторынок достиг только 1,7 млн машин, а в 2020 году, по прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), из-за пандемии он составит только 1,5 млн автомобилей.

По данным Росстата, выпуск легковых машин в стране за девять месяцев упал в годовом выражении на 25,9%, до 848 000 штук. Производство грузовиков снизилось на 16,5% и составило 91 499 единиц. Выпуск автомобильных кузовов в январе-сентябре обвалился на 89%, достигнув лишь 19 000 единиц.

Спрос со стороны машиностроительного сектора, по прогнозам "Русской стали", упадет в текущем году на 16%, энергетической отрасли - на 9%. Сокращение потребления стали со стороны строительной отрасли и металлоторговли составит 7%.

В 2021 году "Русская сталь" ожидает восстановление потребления: рост может составить 5-7%.

По итогам 9 месяцев этого года внутреннее металлопотребление в России сократилось на 7,3%, при этом пик снижения спроса на сталь пришелся на май.

Основные автопроизводители легковых машин в России - ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ", СП с Ford и Mazda), калининградский "Автотор", ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), основные производители грузовиков - ПАО "КАМАЗ", группа "ГАЗ" и автозавод "Урал".

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России (Evraz, "Северсталь", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Новолипецкий металлургический комбинат", "Мечел", "Металлоинвест", "Объединенная металлургическая компания", "ПМХ", "Трубная металлургическая компания" ), которые производят 98% российского чугуна, около 90% стали и 60% труб.

Хроника 27 января – 09 ноября 2020 годаЭкономический кризис
АвтоВАЗ Русская сталь Росстат коронавирус АЕБ

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