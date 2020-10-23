Бензин начал активно дорожать на АЗС практически по всей России
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин на прошлой неделе (11-18 октября) активно начали подниматься в большинстве регионов России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
В течение сентября цены на бензин росли незначительно, повышаясь всего на несколько копеек. Всего за сентябрь цены на бензин Аи-92 в среднем по России выросли всего на 6 копеек, Аи-95 - на 8 копеек, летнее дизтопливо - на 1 копейку.
На прошлой неделе цены начали расти более высокими темпами во всех регионах страны, кроме Дальнего Востока и Сибири. Наибольший рост цен за прошедшие семь дней наблюдался в Ненецком автономном округе, республике Коми, Астраханской области и Калмыкии - на 30 копеек. В остальных регионах бензин в среднем дорожал на 10-15 копеек.
В Крыму и Севастополе цены, напротив, немного снизились на прошлой неделе - на 3-4 копейки.
В результате средние цены на бензин в Центральном округе страны выросли на 6 копеек, в Северо-Западном округе - на 7-9 копеек, в Поволжье - на 5-8 копеек, в Южном - на 4-7 копеек.
В целом по России бензин Аи-92 за неделю подорожал на 5 копеек - до 43,71 руб./л, Аи-95 - на 4 копейки, до 47,08 руб./л. Цены на летнее дизтопливо, по данным ЦДУ, выросли за прошлую неделю на 4 копейки и составили 48,12 руб./л, зимнее дизтопливо подешевело на 9 копеек - до 49,97 руб./л.
Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 18 октября, руб./л.
|Регионы
|Аи-92
|+/- к
|Аи-95
|+/- к
|Дт-З
|+/- к
|Дт-Л
|+/- к
|18.10.2020
|11.10.2020
|18.10.2020
|11.10.2020
|18.10.2020
|11.10.2020
|18.10.2020
|11.10.2020
|Центральный округ
|43,33
|0,06
|46,90
|0,06
|46,41
|-0,18
|46,95
|0,09
|Белгородская область
|44,22
|0,24
|47,55
|0,10
|46,86
|0,10
|Брянская область
|44,15
|0,15
|47,71
|0,15
|47,09
|0,15
|Владимирская область
|43,20
|0,06
|46,58
|0,06
|46,62
|-0,11
|47,08
|0,18
|Воронежская область
|44,18
|0,08
|48,04
|0,07
|46,71
|0,08
|Ивановская область
|42,28
|0,00
|44,38
|0,00
|45,89
|0,00
|Калужская область
|42,12
|0,00
|45,51
|0,00
|46,20
|0,10
|Костромская область
|42,87
|0,00
|45,41
|0,00
|46,89
|0,00
|Курская область
|44,17
|0,15
|48,05
|0,20
|46,94
|0,15
|Липецкая область
|44,11
|0,10
|48,15
|0,10
|46,96
|0,07
|Москва
|43,34
|0,00
|47,94
|0,05
|47,67
|0,05
|Московская область
|42,60
|0,01
|47,04
|0,00
|46,85
|0,05
|Орловская область
|44,03
|0,15
|47,55
|0,05
|47,35
|0,12
|Рязанская область
|42,23
|0,00
|45,34
|0,00
|45,96
|45,26
|-0,23
|Смоленская область
|43,84
|0,05
|47,07
|0,05
|46,45
|0,00
|46,68
|0,05
|Тамбовская область
|44,28
|0,15
|47,93
|0,15
|47,07
|0,15
|Тверская область
|43,12
|0,00
|46,20
|0,00
|47,94
|0,04
|Тульская область
|43,58
|0,07
|47,28
|0,07
|46,77
|0,07
|Ярославская область
|42,25
|0,04
|44,89
|0,08
|46,34
|0,05
|Северо-Западный округ
|43,85
|0,09
|47,05
|0,07
|51,01
|0,13
|48,71
|-0,08
|Архангельская область
|43,42
|0,10
|47,10
|0,10
|50,12
|0,00
|48,94
|0,00
|Ненецкий АО
|45,01
|0,30
|48,03
|0,30
|49,88
|0,30
|Вологодская область
|44,26
|0,08
|46,72
|0,08
|49,97
|0,07
|Калининградская область
|46,32
|0,15
|49,25
|0,15
|49,81
|0,01
|Ленинградская область
|43,48
|0,05
|46,92
|0,06
|48,26
|0,01
|Мурманская область
|45,88
|0,15
|49,00
|0,15
|53,10
|0,15
|Новгородская область
|43,57
|0,08
|46,77
|0,03
|48,38
|0,07
|Псковская область
|43,37
|0,06
|46,52
|0,00
|48,38
|0,06
|Республика Карелия
|43,33
|0,10
|46,71
|0,04
|50,39
|0,00
|49,70
|0,00
|Республика Коми
|44,59
|0,30
|46,74
|0,00
|49,45
|0,13
|Санкт-Петербург
|43,29
|0,04
|46,70
|0,05
|48,16
|0,01
|Южный округ
|44,97
|0,04
|49,81
|0,07
|47,03
|0,00
|47,95
|0,03
|Астраханская область
|44,74
|0,30
|48,74
|0,30
|48,00
|0,30
|Волгоградская область
|43,91
|0,10
|48,30
|0,17
|47,40
|0,00
|47,32
|0,01
|Краснодарский край
|44,08
|0,01
|48,36
|0,08
|46,29
|0,06
|Республика Адыгея
|44,85
|0,00
|48,95
|0,15
|46,47
|0,15
|Республика Калмыкия
|44,69
|0,30
|48,74
|0,30
|47,40
|0,00
|Ростовская область
|44,48
|0,08
|48,82
|0,08
|46,85
|0,00
|47,06
|0,08
|Республика Крым
|46,01
|0,00
|51,70
|-0,03
|49,66
|-0,03
|Севастополь
|46,03
|-0,03
|51,96
|-0,04
|49,73
|-0,03
|Северо-Кавказский округ
|44,54
|0,02
|47,97
|0,03
|46,49
|0,09
|Кабардино-Балкарская республика
|44,82
|0,00
|48,48
|0,00
|46,77
|0,15
|Карачаево-Черкесская республика
|44,82
|0,00
|48,63
|0,00
|47,08
|0,04
|Республика Дагестан
|45,58
|0,00
|48,49
|0,00
|45,84
|0,00
|Республика Ингушетия
|43,00
|0,00
|45,10
|0,00
|46,15
|0,00
|Республика Северная Осетия-Алания
|44,92
|0,00
|48,10
|0,00
|46,67
|0,15
|Ставропольский край
|45,05
|0,10
|49,15
|0,12
|46,80
|0,15
|Чеченская республика
|42,15
|0,00
|45,35
|0,00
|44,80
|0,00
|Приволжский округ
|42,97
|0,08
|46,27
|0,05
|46,63
|0,00
|46,88
|0,06
|Кировская область
|43,39
|0,15
|46,73
|0,15
|46,70
|0,00
|47,64
|0,15
|Нижегородская область
|43,21
|0,10
|46,55
|0,09
|46,80
|0,00
|46,23
|0,10
|Оренбургская область
|43,46
|0,15
|47,02
|0,00
|48,28
|0,13
|Пензенская область
|43,58
|0,10
|46,79
|0,01
|46,52
|0,00
|46,72
|0,10
|Пермский край
|43,88
|0,15
|47,06
|0,15
|49,17
|0,00
|Республика Башкирия
|42,77
|0,10
|45,63
|0,00
|47,06
|0,00
|Республика Марий-Эл
|43,38
|0,15
|46,39
|0,15
|47,01
|0,15
|Республика Мордовия
|43,09
|0,15
|46,78
|0,15
|47,37
|0,15
|Республика Татарстан
|42,50
|0,00
|45,71
|0,00
|46,70
|0,00
|46,31
|0,00
|Самарская область
|42,26
|0,04
|45,86
|0,06
|46,45
|0,00
|46,22
|0,06
|Саратовская область
|43,49
|0,10
|46,71
|0,00
|46,55
|0,00
|46,69
|0,10
|Удмуртская республика
|43,08
|0,08
|46,24
|0,08
|46,70
|0,00
|47,24
|0,00
|Ульяновская область
|42,25
|0,00
|45,85
|0,00
|46,70
|0,00
|46,20
|0,05
|Чувашская республика
|42,94
|0,07
|46,13
|0,07
|46,70
|0,00
|46,84
|0,07
|Уральский округ
|42,26
|0,03
|45,44
|0,03
|50,71
|0,00
|48,89
|0,01
|Курганская область
|41,60
|0,00
|45,04
|0,00
|47,85
|0,00
|Свердловская область
|42,19
|0,00
|45,40
|0,06
|48,06
|0,00
|Тюменская область
|42,78
|0,00
|46,83
|0,03
|48,97
|0,00
|Ханты-Мансийский автономный округ
|44,56
|0,10
|47,03
|0,10
|52,02
|0,00
|52,41
|0,00
|Челябинская область
|40,71
|0,00
|44,51
|0,00
|47,30
|0,00
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|43,18
|0,09
|45,07
|0,00
|49,40
|0,00
|50,77
|0,10
|Сибирский округ
|41,45
|-0,02
|44,13
|-0,04
|49,27
|-0,28
|48,59
|-0,02
|Алтайский край
|41,06
|0,00
|43,33
|0,00
|46,96
|0,00
|Республика Алтай
|41,62
|0,00
|43,99
|0,00
|49,70
|-0,50
|47,26
|0,00
|Забайкальский край
|43,16
|0,00
|45,69
|0,00
|50,25
|0,00
|Иркутская область
|41,03
|0,00
|44,32
|0,00
|47,50
|47,34
|0,00
|Кемеровская область
|41,67
|0,00
|44,09
|0,00
|49,15
|0,00
|48,80
|0,00
|Красноярский край
|41,62
|0,00
|44,78
|0,00
|49,99
|0,00
|Новосибирская область
|41,73
|0,00
|44,75
|0,00
|48,23
|0,00
|Омская область
|43,35
|-0,41
|45,62
|-0,74
|50,39
|-0,35
|Республика Бурятия
|41,70
|0,00
|44,45
|0,00
|49,30
|0,00
|48,96
|0,00
|Республика Тува
|40,24
|0,00
|42,78
|0,00
|50,70
|49,99
|0,00
|Республика Хакасия
|48,53
|0,00
|50,66
|0,00
|60,40
|-1,06
|53,97
|0,00
|Томская область
|45,26
|0,00
|47,91
|0,00
|51,36
|0,00
|Дальневосточный округ
|43,96
|0,00
|46,31
|0,00
|50,47
|0,00
|Амурская область
|45,70
|0,00
|47,72
|0,00
|50,98
|0,00
|Еврейская автономная область
|43,81
|0,00
|46,05
|0,00
|50,51
|0,00
|Камчатский край
|50,01
|0,00
|53,85
|0,00
|55,78
|0,00
|Магаданская область
|51,60
|0,00
|56,10
|0,00
|56,20
|56,20
|0,00
|Приморский край
|45,55
|0,00
|46,45
|0,00
|50,76
|0,00
|Республика Саха (Якутия)
|57,99
|0,00
|59,09
|0,00
|62,61
|0,00
|62,61
|0,00
|Сахалинская область
|47,18
|0,00
|48,83
|0,00
|55,12
|0,00
|Хабаровский край
|45,02
|0,00
|47,00
|0,00
|50,44
|0,00
|Чукотский автономный округ
|56,00
|0,00
|59,00
|0,00
|58,00
|0,00
|58,00
|0,00
|Среднее по России
|43,71
|0,05
|47,08
|0,04
|49,97
|-0,09
|48,12
|0,04