ВТБ начал поставлять физическое золото в свой биржевой фонд

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ осуществил первую поставку физического золота фонду "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой", сообщил банк.

Объема поставки ВТБ не раскрыл.

Торги паями этого фонда на Московской бирже были запущены в июне 2020 года. Но на первоначальном этапе базовым активом выступал другой фонд - SPDR Gold Shares - ETF, обеспеченный физическим золотом и базирующийся в США. Теперь же фонд "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой" начинает напрямую инвестировать в физическое золото и будет обеспечен золотыми слитками, которые хранятся в ВТБ.

ВТБ лидирует среди российских банков по объему драгметаллов на балансе: на начало октября его запасы оцениваются в 59,5 тонны в золотом эквиваленте.