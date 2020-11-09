Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

Структура "Альфа-групп" продаст 5% оператора Turkcell

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Структура "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнеров продает около 110 млн акций (5%) турецкого телекоммуникационного оператора Turkcell в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами АВВ выступают Goldman Sachs International и Credit Suisse.

Продающий акционер – IMTIS Holding S.A.R.L., принадлежащая компании LetterOne. Доля IMTIS в Turkcell по итогам сделки, как ожидается, сократится с 24,8% до 19,8%.

Альфа-групп Turkcell

Новости
Экономический кризис

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

Мишустин резко сократил квоты на мигрантов для регионов

Цена Brent взлетела до $43,45 за баррель

Капсулы Hyperloop впервые испытали с людьми

Мантуров выступил против искусственного сдерживания цен в ритейле

Ритейлеры пожаловались на "шквал" прокурорских запросов о ценах

Рынок акций РФ поднялся к 2900п по индексу МосБиржи во главе с "ФосАгро"

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Акции "ФосАгро" обновили максимум с 2017 года на новостях о дивидендах

Пандемия коронавируса

Эксперты оценили будущий рынок COVID-вакцин более чем в $10 млрд в год

Эксперты оценили будущий рынок COVID-вакцин более чем в $10 млрд в год

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');