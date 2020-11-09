Структура "Альфа-групп" продаст 5% оператора Turkcell

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Структура "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнеров продает около 110 млн акций (5%) турецкого телекоммуникационного оператора Turkcell в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами АВВ выступают Goldman Sachs International и Credit Suisse.

Продающий акционер – IMTIS Holding S.A.R.L., принадлежащая компании LetterOne. Доля IMTIS в Turkcell по итогам сделки, как ожидается, сократится с 24,8% до 19,8%.