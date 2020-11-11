Возвращение в родную гавань, или почему вторичный листинг в Москве стал актуален. Обзор

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Благодаря развитию российского фондового рынка и все большему росту интереса частных инвесторов к нему за вторичным листингом на "Московскую биржу" потянулись иностранные компании с российскими активами. Сейчас в Москве торгуется 16 таких бумаг, причем почти половина из них пришла в этом году. Впрочем, "реконкиста" почти закончена: российских компаний, которые пока что имеют исключительно иностранный листинг, остается все меньше. Особенно если учесть, что до конца 2020 года получить листинг в России могут еще два претендента.

В 2020 году на "Московскую биржу" пришли шесть эмитентов: девелопер Etalon (компания получила листинг на "Мосбирже" 3 февраля), золотодобытчик Petropavlovsk (25 июня), интернет-холдинг Mail.ru Group (2 июля), рекрутинговый сервис HeadHunter (25 сентября), железнодорожная группа Globaltrans (26 октября), и буквально на этой неделе - головная структура сети клиник "Мать и дитя" MD Medical Group Investments plc (9 ноября).

По словам управляющего директора по работе с эмитентами "Московской биржи" Анны Василенко, получение вторичного листинга в Москве - это прежде всего расширение инвесторской базы и возможность увеличения ликвидности бумаги. К тому же листинг на "Моcбирже" предоставляет возможность попадания в базы расчетов биржевых индексов, что также положительно сказывается на ликвидности бумаг.

"У нас в равной степени представлены российские и международные институциональные инвесторы, количество частных инвесторов уже достигло 7,5 млн человек, их доля в объеме торгов акциями превышает 40%. Спрос на новые инструменты постоянно увеличивается. Акции многих компаний, получивших листинг на "Московской бирже", выросли в объемах торгов не только в России, но и на внешних площадках", - сказала она "Интерфаксу".

Основное требование для получения вторичного листинга в Москве - это наличие листинга на признаваемой российским регулятором биржевой площадке. Ряд компаний проходил все процедуры от подачи документов до звонка в биржевой колокол за несколько недель, отмечает Василенко.

"Новые размещения - это большой плюс для клиентов. Так как пока бумаги не торгуются на российских площадках, они доступны только для квалифицированных инвесторов. Сейчас спрос со стороны частных инвесторов наблюдается практически во всех эшелонах, в том числе мы видим значительный рост интереса и к бумагам второго эшелона", - сказал руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов. По его словам, приток физических лиц на фондовый рынок формирует дополнительную ликвидность и более высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что может повысить курсовую стоимость акций эмитентов.

Интерес к листингу в Москве обеспечен качественной инфраструктурой, возможностью обеспечить более высокую ликвидность бумаги при листинге на одной бирже по сравнению с двойным листингом на российской и международной площадке, а также доступом к растущей базе розничных инвесторов, поясняет соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников. "Кроме того, многие эмитенты заинтересованы попасть в такие индексы, как, например, MSCI Russia, так как инвестиционные фонды часто включают бумаги из таких индексов в свои портфели. И основные критерии включения в такой индекс, помимо капитализации компании, это как раз наличие листинга в стране ведения бизнеса (или основной его части) и уровень ликвидности акций на локальной бирже", - говорит он.

Глава "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов отмечает, что спрос на такие бумаги достаточно высок. Особенно среди неквалифицированных инвесторов, для которых доступ к торгам на зарубежных площадках закрыт: благодаря вторичному листингу они получают ранее недоступные инвестиционные возможности. "Конечно, Globaltrans, "Мать и дитя" или HeadHunter объективно крайне сложно конкурировать в популярности с "голубыми фишками". Однако если смотреть на статистику по клиентам "ВТБ Капитал Инвестиции", то число владельцев акций Globaltrans и "Мать и дитя" выросло на порядок (более чем в 10 раз) в первые же дни с начала торгов на "Мосбирже", - говорит он.

По словам аналитиков ITI Capital Ирины Фомкиной и Станислава Юдина, ретроспективный анализ показывает, что акции эмитента имеют тенденцию показывать динамику лучше рынка в преддверии листинга на локальной бирже и зачастую - после. Рост сопровождается увеличением объемом торговли.

"На динамику акций, объемы торгов, помимо технического фактора листинга, конечно, влияют корпоративные новости и внешние экстерналии. В этой связи выделить чистое влияние фактора листинга непросто. Так, листинг "Яндекса" в России пришелся на июнь 2014 года, в разгар выхода санкций, что, на наш взгляд, сдерживало рост объема торгов и динамику акций. Последовавший позднее рост котировок трудно отнести исключительно к техническому фактору листинга. На наш взгляд, примерами, в какой-то степени свободными от внешних факторов, являются относительно недавние листинги TCS Group, Etalon Group, Mail.Ru Group. Так же осуществлен листинг Petropavlovsk, хотя корпоративные события стали слишком сильным внешним фактором, влияющим на поведение акций после листинга. О планах по локальному листингу до конца года уже объявили "О`Кей", Globaltrans. С самого момента IPO Ozon планирует листинг не только в США, но и в России", - говорят эксперты.

Обязательно, но недостаточно

Одной из целей получения вторичного листинга на "Московской бирже" компаний, не зарегистрированных в России, наряду с желанием поучаствовать в буме на рынке розничных инвесторов является потенциальная возможность включения их акций в индекс MSCI Russia.

Между тем, как отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский, сам по себе листинг на "Мосбирже", как и на любой другой бирже, не приводит к попаданию в основные индексы, в частности, в индекс MSCI Russia.

"Для того, чтобы MSCI признал акции пригодными для инвестирования, в Москве должно проторговываться от 15% капитализации акций данного класса в свободном обращении в год (MSCI использует сложную процедуру округления, усреднения и аннуализации). Для включения в индекс MSCI Russia такая акция должна дополнительно удовлетворять критериям по полной капитализации (например, на ноябрьском пересмотре индексов он составлял $3827 млн) и капитализации акций, находящихся в свободном обращении (половина от этой суммы)", - сказал "Интерфаксу" Питерский.

Как подчеркнул эксперт, в первую очередь, сами биржи, в том числе и Московская, требуют локальный листинг для включения в свои индексы.

"Подобные требования применяет и такой глобальный провайдер, как FTSE. Однако для вхождения в российскую часть FTSE Emerging Markets иностранной компании не поможет даже вторичный листинг в России, и она все равно не будет считаться иностранной. А вот S&P и MVIS таких требований к бумагам, наоборот, не предъявляют. Между тем, конечно, законодателем мод в индексах развивающихся рынков является MSCI, в первую очередь потому, что большая часть активов фондов и управляющих компаний привязана именно к этому семейству индексов. При этом, конечно, существует и обратная каузальная связь", - сказал Питерский.

Включение компании в индексы MSCI позволяет расширить круг инвесторов для ее акций, так как статус бенчмарка дает им возможность появиться на радарах большего числа управляющих портфелями. Как показывает практика, включение в индекс MSCI гарантирует бумагам более высокую ликвидность и может приводить к их переоценке рынком в сторону повышения (ре-рейтингу).

По словам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций, в январе 2015 года MSCI внес в свою методологию изменения, которые позволяют включать акции без локального листинга в ряде стран (Аргентина, Бахрейн, Ботсвана, Китай, Гонконг, Исландия, Израиль, Казахстан, Ливан, Маврикий, Нидерланды, Панама, Перу, Сингапур, Словения, Украина). "Россия тоже формально находится в этом списке, но в связи с международной конъюнктурой MSCI заморозил такие изменения для России до особого объявления", - добавил он.

Первой ласточкой, получившей место в индексе MSCI Russia, среди зарегистрированных за рубежом российских компаний стала X5 Retail Group. Ее GDR были включены в расчетную базу индекса MSCI Russia по итогам майского пересмотра в 2018 году. Далее после прохождения листинга на "Мосбирже" в него были включены Polymetal, "Яндекс" и Mail.ru Group.

Москва vs Лондон

В 2000-х годах основные размещения проходили на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, ситуация начала меняться после финансового кризиса 2008-2009 годов. На текущий момент акцент в объеме торгов смещается в пользу локальной биржи из-за усиленного санкционного давления на российский бизнес, амнистии капитала, ужесточения требований о предоставлении доказательств легального происхождения средств. "Доля объема торгов российскими бумагами за рубежом сокращается в пользу Москвы. Ярко данная тенденция прослеживается даже в голубых фишках ("Газпром", Сбербанк, X5, Yandex, "МТС")", - отмечают аналитики ITI Capital.

По состоянию на конец сентября доля "Московской биржи" в торгах акциями российских эмитентов с двойным листингом составляла 78% по сравнению с 22%-ной долей Лондонской фондовой биржи (LSE). По итогам 2019 года доля "Мосбиржи" была равна 69%, Лондонской, соответственно, - 31%. В 2016 году "Мосбиржа" занимала 58% в обороте торгов, а в 2013 году - 55%. Агрегированные спреды по большинству ликвидных акций с двойным листингом существенно ниже в Москве, что означает более низкие общие торговые издержки.

Если говорить о каждой торгующейся бумаге, то среднесуточный объем торгов акциями "Русагро", "Эталона", X5, "Ленты", Mail.ru Group, "РусАла" и Petropavlovsk на "Московской бирже" превышает обороты на зарубежных площадках.

Доля объема торгов эмитентов с двойным листингом на "Московской бирже" и Лондонской фондовой бирже:

Название эмитента Среднесуточный объем торгов (ADTV) Биржа 2019г 9 мес. 2020г Росагро $ млн LSE 0,1 0,1 MOEX 0,3 0,7 Доля, % LSE 34% 16% MOEX 66% 84% Эталон $ млн LSE 0,3 0,4 MOEX - 0,5 Доля, % LSE - 43% MOEX - 57% X5 $ млн LSE 6,6 8,4 MOEX 3,6 9,2 Доля, % LSE 64% 48% MOEX 36% 52% HeadHunter $ млн Nasdaq 3,2 2,6 MOEX - 1,3 Доля, % Nasdaq - 66% MOEX - 34% Лента $ млн LSE 1,0 0,2 MOEX 0,4 1,3 Доля, % LSE 70% 13% MOEX 30% 87% Mail.ru $ млн LSE 2,8 5,3 MOEX - 13,6 Доля, % LSE - 28% MOEX - 72% Petropavlovsk $ млн LSE 0,3 6,7 MOEX - 10,0 Доля, % LSE - 40% MOEX - 60% Polymetal $ млн LSE 15,0 32,5 MOEX 3,8 20,5 Доля, % LSE 80% 61% MOEX 20% 39% QIWI $ млн Nasdaq 5,5 6,0 MOEX 0,3 1,0 Доля, % Nasdaq 95% 86% MOEX 5% 14% Raven $ млн LSE 0,05 0,03 MOEX 0,003 0,01 Доля, % LSE 95% 72% MOEX 5% 28% RUSAL $ млн HKEx 4,5 2,4 MOEX 3,4 6,3 Доля, % HKEx 57% 27% MOEX 43% 73% TCS $ млн LSE 2,3 7,6 MOEX 1,6 6,4 Доля, % LSE 60% 54% MOEX 40% 46% Yandex $ млн Nasdaq 91,7 150,0 MOEX 13,0 63,8 Доля, % Nasdaq 88% 70% MOEX 12% 30%

Резерв командования на исходе

"На западных площадках еще есть ряд компаний с российскими корнями, которые могут рассмотреть вопрос листинга на "Московской бирже", - говорит Василенко. К тому же, по информации биржи, ряд компаний изучают возможность редомициляции, когда компания делает листинг на "Московской бирже" основным и далее может решать вопрос о необходимости сохранения зарубежного листинга.

До конца года получить вторичный листинг на "Московской бирже" могут еще две компании: ритейлер "О'Кей" (ожидает, что его GDR начнут торговаться на российской бирже в декабре) и маркетплейс Ozon, который планирует выйти на "Московскую биржу" сразу же или после IPO на американской NASDAQ (о таких планах сообщали источники Reuters и "Интерфакса").

Иностранных эмитентов с российскими активами, которые еще не имеют листинга в Москве, осталось не так много. Из крупных компаний - это оператор контейнерных терминалов Global Ports, металлургическая и горнодобывающая компания Evraz и телекоммуникационный холдинг VEON.

И если информация по поводу выхода на "Мосбиржу" GDR Global Ports сейчас обсуждаются - аналитики "ВТБ Капитала" не исключали такой возможности, в случае успешного проведения листинга Globaltrans, - то Evraz на данный момент не рассматривает такой вариант, заявили "Интерфаксу" в компании. Обе компании сейчас торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). В пресс-службе VEON, акции которой размещены на NASDAQ, не ответили на запрос агентства.

"Публичных иностранных компаний с российскими активами, которые еще не получили листинг на "Московской бирже", осталось не так много. Вполне возможно, что кто-то из них еще осуществит вторичный листинг. Кроме того, иностранные компании с российскими активами, которые только рассматривают IPO, активно интересуются такой возможностью, так что, думаю, в итоге большая часть таких эмитентов будет иметь двойной листинг", - говорит Дмитрий Болясников.