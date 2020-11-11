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Белоусов счел февраль-март переломным моментом для экономики

Белоусов счел февраль-март переломным моментом для экономики
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российскую экономику ждет смена вектора с негативного на позитивный уже в начале следующего года, полагает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Я в данном случае более оптимистичен (чем мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший май - ИФ)", - сказал Белоусов на форуме "Сильные идеи для нового времени", отвечая на вопрос, когда фактор коронавируса прекратит системно влиять на экономику страны.

"Я думаю, что зимой. Я надеюсь, что февраль-март - будут эти месяцы переломные, и мы увидим уже такие тенденции, которые нам всем внушат устойчивый оптимизм", - заявил Белоусов.

Ранее на том же форуме Собянин сказал, что фактор коронавируса перестанет влиять на экономику Москвы весной.

Хроника 27 января – 11 ноября 2020 годаЭкономический кризис
Андрей Белоусов

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