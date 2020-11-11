Банкам ЕС предрекли волну "плохих" кредитов на фоне пандемии

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Европейские банки должны готовиться к волне безнадежных кредитов, которая может накрыть их в новом году на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пишет газета Financial Times со ссылкой на председателя Единого совета по санации банков ЕС (Single Resolution Board, SRB) Эльке Кёниг.

Хотя Кёниг отвергла предложения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о создании сети "плохих банков" для решения проблемы роста невозвратов по кредитам, она предупредила, что банкам необходимо провести интенсивную работу по разделению жизнеспособных и нежизнеспособных кредитов.

В интервью FT Кёниг также призвала Европейский союз привести свои правила оказания государственной помощи банкам, испытывающим проблемы, в соответствие с режимом санации, который применяется для предотвращения системных финансовых кризисов. По словам главы SRB, в настоящее время в системе имеется "несоответствие".

SRB - специальный орган, созданный после европейского долгового кризиса для сопровождения сворачивания деятельности проблемных банков. В полной мере он начал работать с 2016 года. Тогда механизм санации проблемных банков (Single Resolution Mechanism, SRM) был впервые использован в отношении испанского Banco Popular.

В прошлом месяце председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа сообщил, что в "тяжелом, но правдоподобном" сценарии объем проблемных кредитов в банках еврозоны может достичь 1,4 трлн евро, что гораздо выше уровней, зафиксированных во время мирового финансового кризиса 2008 года и последовавшего за ним кризиса суверенного долга в странах ЕС.

Кёниг сказала, что пока слишком рано говорить, насколько серьезной окажется ситуация с безнадежными кредитами, поскольку это будет зависеть от характера экономического спада и восстановления. Меры, принимаемые правительствами в настоящее время, такие как схемы государственных гарантий, "защищают" кредитные организации, добавила она.

Тем не менее, по ее словам, проблемные кредиты могут начать появляться на балансах банков в первом и втором кварталах следующего года. "Лучшее, что можно сделать, это решить проблему на раннем этапе", - отметила Кёниг.