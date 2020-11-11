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Недельная инфляция в России разогналась до 0,2%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В России с 3 по 9 ноября потребительские цены выросли на 0,2%, сообщил Росстат. До этого они пять недель подряд росли на 0,1%.

С начала года цены выросли на 3,5%.

Последний раз недельная инфляция превышала 0,1% в начале июля - но тогда она объяснялась индексацией тарифов с 1 июля.

Среднесуточная инфляция за 9 дней ноября составила 0,022% (за аналогичный период ноября 2019 года - лишь 0,008%). При сохранении такой динамики до конца месяца инфляция в ноябре может составить 0,6-0,7%, что будет означать разгон годовой инфляции до 4,3-4,4% (в ноябре 2019 года инфляция составила скромные 0,3%).

Годовая инфляция в России на 9 ноября ускорилась до 4,12% с 3,99% на конец октября.

Последний раз годовая инфляция превышала таргет в 4% в сентябре 2019 года.

Годовая инфляция давно уже превысила прогноз правительства на 2020 год (3,8%) и быстро приближается к верхней планке прогноза Банка России на 2020 год (3,9-4,2%) - уже менее чем в 0,1 п.п. от нее, при текущей динамике годовая инфляция может выйти на 4,2% на следующей неделе.

За период с 3 по 9 ноября среди продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали сахарный песок - на 2,2%, подсолнечное масло - на 1,5% и куриные яйца - на 1,1%. Одновременно на 0,2% подешевела свинина.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин - на 1,1%, линекс и поливитамины - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,3%.

Банк России на заседании совета директоров 23 октября, ожидаемо для рынка оставив неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%, не стал модифицировать и сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Эта комбинация - неизменность и ставки, и сигнала - используется регулятором второй раз подряд. В сентябре ЦБ так же, оставив ставку неизменной, повторил июльский сигнал.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в октябрьском заявлении ЦБ, как и в июльском, и сентябрьском.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год равняется 3,9-4,2%, на 2021 год - 3,5-4%.

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