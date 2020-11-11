Аналитики ЦБ оценили падение ВВП России в III квартале в 3-4%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в III квартале 2020 года оценивается в 3-4% в годовом выражении после падения на 8% во II квартале, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"В III квартале снижение выпуска базовых отраслей замедлилось до 3,1% г/г с 6,7% г/г во II квартале. Таким образом, можно ожидать, что снижение ВВП в III квартале замедлится до 3-4% г/г с 8% г/г в II квартале. При этом с высокой вероятностью оценка глубины падения ВВП во II квартале будет со временем уменьшена с учетом пересмотра данных по промышленности за 2019-2020 гг.", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило падение ВВП в III квартале в 3,8% в годовом выражении.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2020 году на 3,9% с последующим ростом экономики на 3,3% в 2021 году.

ЦБ оживает падение экономики РФ на 4-5% в 2020 году и отскок на 3-4% в 2021 году.