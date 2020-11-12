Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,7-1%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне наметившейся коррекции внешних рынков после ралли с начала недели, подогретого новостями об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-1%, причем первый не удержал рубеж 3000 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2993,68 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1221,51 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 77,38 рубля (+0,25 рубля), золото стоит $1865,7 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), "Татнефти" (-2,8%), "Роснефти" (-2,5%), банка ВТБ (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Россетей" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "РусГидро" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,1%), Polymetal (+1,8%), АФК "Система" (+1,1%), "Яндекса" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Движение вверх на мировых рынках акций приостановилось из-за усиления рисков, связанных распространением COVID-19 (рост заболеваемости и смертности в отдельных странах подразумевает возможность усиления ограничительных мер).

Вместе с тем, ожидания продления сделки ОПЕК+ оказывают поддержку ценам на нефть и, соответственно, спросу на бумаги нефтегазовых компаний. На валютном рынке утром в четверг возможно некоторое повышение доллара на фоне коррекции вверх индекса доллара DXY, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает аналитик.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, потенциальный успех вакцины не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса.

Цены на нефть Brent накануне тестировала максимумы сентября на эйфории вокруг вакцины от коронавируса, однако спрос на нефть снижается, потенциальный успех вакцины не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса, и произошедший рост цен можно считать избыточным. В четверг в фокусе внимания игроков будет статистика Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, а также ежемесячный отчет МЭА, который может подчеркнуть слабость спроса на энергоносители. ОПЕК в опубликованном накануне ежемесячном обзоре ухудшила прогноз по спросу на нефть на текущий год. В четверг ожидается стабилизация цен на нефть Brent в диапазоне $42-44 за баррель, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг слабо негативный: азиатские индексы преимущественно торгуются в "минусе", хотя инвесторы вернули интерес к акциям технологичных компаний. Нефть накануне вечером растеряла свой оптимизм и может продолжить снижение. Как минимум, до массовой вакцинации далеко, а карантинные меры в Европе и Северной Америке - это реальность текущего дня. В начале торгов индекс МосБиржи может вернуться к отметке 3000 пунктов и попробовать ее на прочность поддержки. В течение дня поступит отчетность по МСФО от ПАО "Полюс", TCS Group и "АЛРОСА".

Нефтяной рынок волнует вопрос позиции ОПЕК+. Накануне министр нефти Алжира заявил, что в ОПЕК+ рассматривают как вариант продления текущих ограничений на добычу в I квартале 2021 года, так и расширение ограничений. В ежемесячном докладе ОПЕК было больше пессимизма, чем надежд на вакцины. Спрос в текущем году упадет на 9,8 млн баррелей в сутки, а в будущем году восстановится на 6,2 млн б/с (до 96,3 млн б/с), отмечает Кочетков.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: повысились S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+2%), просел Dow Jones (-0,1%).

Ранее на этой неделе новость об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, привела к тому, что инвесторы стали продавать акции технологических компаний и покупать циклические акции, которые зависят от экономического восстановления, что объясняет отставание Nasdaq на этой неделе, пишет CNBC.

Помимо этого, фармкомпания Eli Lilly получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование ее препарата от коронавируса в чрезвычайных ситуациях.

Тем временем среднее количество новых случаев заражения коронавирусом в США за последние семь дней в понедельник достигло рекордных 108,96 тыс., что на 37% больше, чем неделей ранее, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 3700 пунктов с ранее ожидавшихся 3600 пунктов. Также они ожидают, что до конца следующего года S&P 500 может вырасти до 4300 пунктов, а к концу 2022 года достичь 4600 пунктов.

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на фоне возобновившихся опасений по поводу коронавируса.

Цены производителей в Японии снизились на 2,1% в годовом выражении в октябре после снижения на 0,8% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Падение стало сильнейшим за пять месяцев. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, согласно Trading Economics.

Также негативом стали известия, что США угрожают Пекину новыми санкциями за нарушение международных обязательств по Гонконгу. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пекин нарушил свои международные обязательства по Гонконгу и ответит за это.

По его словам, принцип "Одна страна, две системы" - это теперь просто фиговый лист, прикрывающий расширяющуюся однопартийную диктатуру КПК в Гонконге".

Нефть утром в четверг корректируется вниз после ралли предыдущих дней, игроки продолжают оценивать сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $43,78 за баррель (-0,1% и +0,4% в среду), декабрьская цена WTI - $41,41 за баррель (-0,1% и +0,2% накануне).

С начала этой недели нефть подорожала более чем на 12%, главным образом, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech. Тем временем, перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что страны ОПЕК+ намерены отложить снятие части ограничений на добычу нефти, запланированное на начало следующего года, на три-шесть месяцев. Очередная встреча представителей ОПЕК+ пройдет в конце ноября.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 19:00 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.