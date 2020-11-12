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Рубль начал дешеветь к доллару вслед за снижением котировок нефти

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Рубль подешевел к доллару и евро утром в четверг на Московской бирже на фоне развернувшихся вниз котировок нефти и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,27-77,45 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 27,5 копейки и составил 77,4075 рубля за доллар. Евро подорожал на 27 копеек, до 91,075 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 27,3 копейки к уровню закрытия среды, до 83,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,2 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,03 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга является следствием ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

К 10 утра по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,05% к уровню закрытия среды и торговались у $43,78 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 0,4%. Декабрьские фьючерсы на WTI утром в четверг дешевели на бирже NYMEX на 0,14%, до $41,39 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 0,2%.

Цены на нефть снижаются в четверг утром, рынок ждет данных о запасах в США и оценивает сигналы о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти. Перспективы спроса на энергоносители остаются неопределенными, поскольку заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и во многих странах вводятся новые ограничительные меры.

В центре внимания нефтяного рынка в четверг - данные о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго обнародует позднее. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что снижение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3 млн баррелей, бензина - 600 тыс. баррелей, дистиллятов - 2 млн баррелей.

Brent WTI Московская биржа ОПЕК

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