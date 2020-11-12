Источник сообщил о превышающем 2 млрд евро спросе на евробонды РФ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Общий спрос на два транша еврооблигаций РФ превышает 2 млрд евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Россия в четверг открыла книгу заявок на 7-летние и 12-летние еврооблигации в евро. Ориентир доходности 7-летнего транша составляет около 1,25%, 12-летнего - около 2%. Финальные параметры сделки планируется определить в течение сегодняшнего дня.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил, что назначил Газпромбанк, Sber CIB и "ВТБ Капитал" организаторами размещения. Последний работает только с российскими заявками в сделке.

Ситуация на рынках в данный момент в целом благоприятна для России: инвесторы с оптимизмом восприняли итоги президентских выборов в США, в понедельник позитива добавили новости о высокой эффективности вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, на которых начала стремительности расти стоимость нефти.

Согласно проспекту еврооблигаций РФ, при размещении планируется использовать инфраструктуру Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear. Условия выпуска содержат стандартную для последних лет оговорку о ненаправлении привлеченных средств на финансирование какой-либо деятельности, нарушающей санкционный режим.

В прошлом году Россия дважды выходила на международный долговой рынок. В марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро. В июне РФ заняла на внешнем рынке через выпуск евробондов еще $2,5 млрд.

В 2020 году еврооблигаций Россия до текущей сделки не размещала. Новые санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили РФ возможности предлагать рынку долларовые долговые бумаги. Минфин РФ неоднократно отмечал, что ставка при размещении новых евробондов теперь будет делаться на евро.

Министр финансов Антон Силуанов в конце октября сообщил, что в текущем году "окно" для выхода России на внешний рынок заимствований не закрыто.