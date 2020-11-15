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Азербайджан готов к коммерческим поставкам по газопроводу TAP в Европу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Трансадриатический трубопровод (Trans Adriatic Pipeline, TAP) готов к коммерческим поставкам азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении консорциума TAP AG.

В сообщении компании отмечается, что спустя почти 4,5 года года после начала строительства газопровода в Салониках работы перешли на стадию коммерческих операций.

"Компания BP, как акционер TAP, очень рада завершению этого важного проекта. Это говорит о том, что проекты Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз и "Южный газовый коридор" (ЮГК) реализованы в полном объеме. Эти проекты впервые изменят энергетическую карту Каспийского региона, соединив его газовые запасы с Европой. Теперь, после завершения последней части ЮГК, эта огромная экспортная система полностью интегрирована и готова к поставкам газа в Европу. Это позволит нам до конца этого года начать поставки первого газа из Азербайджана в Европу и тем самым достичь главной цели, заявленной с начала реализации проекта", - говорится в сообщении компании.

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

TAP Азербайджан

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