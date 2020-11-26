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В РЖД обсуждают три сценария для пассажирских перевозок в 2021 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД рассматривает три сценария развития ситуации в секторе "дальних" пассажирских ж/д перевозок на 2021 год, рассказал замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

Экономический кризис

Оптимистичный сценарий предполагает, что ситуация нормализуется с начала года, постепенно будут открываться границы, после чего может быть восстановлены международные ж/д перевозки. Тогда снижение объемов перевозок пассажиров в 2021 году к уровню 2019 года составит 3,5%.

"Базовый сценарий, мы предполагаем, это где-то у нас планируется снижение в районе 6,9%. И пессимистичный - если у нас ситуация останется на прежнем уровне, то так и останемся в районе (снижения на. - ИФ.) 20-30%. Я сейчас не могу (прогнозировать) за весь год. В первом квартале, конечно, может быть и снижение и на 30%, и на 40%. Летом опять ситуация может стабилизироваться до уровня хотя бы конца 2018 года", - сказал Пегов.

РЖД активно обсуждает разные варианты, но все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, отметил он.

"Через какое-то время баланс пассажирский, назову это так, будет найден. Все равно людям надо совершать и деловые поездки. Жизнь продолжается, и к родителям ездить, и домой, из дома, совершать какие-то по своим нуждам поездки. Поэтому в принципе такой баланс сейчас уже у нас находится", - считает топ-менеджер.

По его словам, в первом квартале 2021 года ожидается снижение пассажирских перевозок. "Люди стали осторожнее, все больше где-то предпочитают, может быть, личные автомобили. Мы видим сейчас: основной сегмент перевозок - это короткие путешествия, то есть люди стараются не ехать на длинные плечи", - добавил он.

Пегов также отметил, что перевозки пассажиров поездами "Сапсан" не претерпели большого падения. "В скоростном сегменте такого ощутимого большого падения мы не замечаем", - резюмировал он.

В декабре и январе, по его словам, РЖД не будут менять график движения пассажирских поездов, но возможны точечные корректировки. Пик туристического потока компания ждет в январе. Компания уже назначила дополнительные направления по наиболее популярным направлениям, в том числе в Архангельск и Великий Устюг.

На текущий год РЖД сохраняют прогноз о снижении пассажирских перевозок в поездах дальнего следования на 29,5%, добавил Пегов. По его словам, динамика пригородного железнодорожного сообщения чуть лучше, все регионы полностью восстановили график движения с условием соблюдения социальной дистанции.

"Регионы находятся сейчас в "перегулировании" тарифов для того, чтобы скорректировать экономически обоснованный уровень тарифа, поддержка государством вся оказана вообще, мы не видим по пригородному движению каких-либо больших потрясений ", - отметил он.

Хроника 27 января – 26 ноября 2020 годаЭкономический кризис
РЖД Сапсан Дмитрий Пегов коронавирус

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