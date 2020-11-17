Polymetal вошел в общемировой индекс устойчивого развития Dow Jones

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Polymetal по результатам переоценки 2020 года впервые вошел в общемировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability World Index, сообщила компания.

При этом Polymetal остается в составе индекса Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (развивающиеся рынки), куда был впервые включен в 2018 году.

В основе индексов Dow Jones Sustainability - оценка корпоративного устойчивого развития, которую ежегодно проводит S&P для определения лучших компаний по ESG-критериям: экологическим, социальным и управленческим.

В октябре Polymetal также остался в составе индекса FTSE4Good Index по результатам его пересмотра.

Polymetal - крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейший акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%). Free float превышает 75%.