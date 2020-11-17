Выпадающие доходы бюджета Москвы по итогам года превысят 300 млрд руб.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По итогам 2020 года объем выпадающих доходов бюджета Москвы, связанный с трудностями в экономике из-за пандемии коронавируса, превысит 300 млрд рублей, сообщила глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике во вторник.

"Впервые за долгое время ожидается падение доходов в номинальном выражении. По итогам года мы прогнозируем сокращение доходной части бюджета на 3% к уровню прошлого года, а если сравнить с объемом, утвержденным законом о бюджете на 2020 год, то выпадающие доходы составят более 300 млрд рублей или 11%", - уточнила она.

По словам Зяббаровой, по итогам первого квартала 2020 года рост составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Во втором квартале в период разгара пандемии доходы упали более чем на четверть.

"С марта правительство Москвы и правительство РФ начинают реализацию масштабного комплекса мер по поддержке экономики. Общая стоимость этих мер для экономики Москвы составила более 109 млрд рублей. Реальная помощь была оказана 45 тыс. организаций в 13 отраслях экономики. Уже начиная с третьего квартала идет восстановительный рост экономики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета в третьем квартале увеличиваются на 7% к уровню прошлого года", - добавила министр правительства Москвы.