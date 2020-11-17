Спрос на бензин в октябре снизился на 2% из-за COVID-ограничений

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на нефтепродукты в октябре 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в связи с ограничительными мерами, введенными в период пандемии. Дальнейшее ужесточение карантинных мер, продолжит подавлять спрос на моторные топлива. Такую оценку приводит исследовательская группа "Петромаркет" в своем обзоре.

Эксперты отмечают тенденцию заметного удешевления моторного топлива на оптовом рынке на минувшей неделе: стоимость Аи-92 снизилась на 3%, Аи-95 - на 2%, летнего (вкл. межсезонного) дизтоплива - на 1,7%.

"Наблюдаемое снижение оптовых цен обусловлено падением спроса на моторные топлива в стране из-за ограничительных мер, вводимых повсеместно в связи с распространением коронавирусной инфекции. Эти меры уже в октябре привели к заметному снижению транспортных потоков. Как следствие, потребность отечественных потребителей в автобензине, по нашим предварительным оценкам, сократилась в прошедшем месяце относительно октября 2019 г. на 2%, а в дизельном топливе - на 10%", - говорится в обзоре.

"Эпидемиологическая обстановка все еще ухудшается, давая основания для дальнейшего ужесточения карантинных мер, которые, в свою очередь, продолжают подавлять спрос на моторные топлива", - подчеркивают специалисты исследовательской группы.

Со ссылкой на ЦДУ ТЭК "Петромаркет" отмечает, что в текущем месяце производителям пока не удается привести предложение топлива в соответствие с проваливающимся спросом: "Снижение отгрузок автобензина и дизтоплива на внутренний рынок за период с 4 по 11 ноября относительно предыдущей недели на 0,3% и 1,1% соответственно не смогло предотвратить затоваривание рынка. Уровень запасов на заводах, региональных нефтебазах и в системе "Транснефть" за тот же период, по данным ЦДУ, вырос на 2,5% для автобензина и на 2,9% - для дизтоплива. Растущие запасы, собственно говоря, и оказывают давление на оптовые цены".

"Повышение экспортных нетбэков вкупе с падением цен внутреннего рынка заметно снизило премиальность внутреннего рынка моторных топлив относительно экспортной альтернативы. Так, интегральная премия (премия в цене плюс "демпфер", в данном случае отрицательный) в ценах автобензина в очередной раз обратилась в дисконт, который к концу недели, по нашим оценкам, составлял 1,1 тыс. руб./т для 92-го бензина и 450 руб./т для 95-го. Интегральная премия в цене летнего (вкл. межсезонное) дизельного топлива упала с 2,48 тыс. руб./т до 750 руб./т", - отмечается в обзоре.