Падение промпроизводства в России в октябре ускорилось до 5,9%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Темпы падения промышленного производства в РФ в октябре 2020 года в годовом выражении ускорились до 5,9% с уточненных 3,6% в сентябре, сообщил во вторник Росстат.

Падение в октябре практически совпало с ожиданиями экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за октябрь на 5,8%.

Росстат при этом существенно улучшил оценку динамики промпроизводства за сентябрь 2020 года – теперь падение в сентябре оценивается на 3,6% в годовом выражении вместо 5%.

Как сообщалось, в сентябре Росстат значительно пересчитал ряды по промышленности за 2019 год и январь-август 2020 года.

В августе 2020 года падение промпроизводства составило 4,2% (7,2% по предыдущей оценке), в июле - 5,9% (8,1%), в июне - 7,1% (9,4%), в мае - 7,9% (9,6%), в апреле - 4,5% (6,6%), в марте был рост на 2,4% (0,3%), в феврале рост на 4,8% (3,3%), в январе рост на 1,5% (1,1%).

За январь-октябрь 2020 года промышленность РФ снизилась на 3,1% по сравнению с январем-октябрем 2019 года.

В октябре 2020 года по сравнению с сентябрем промышленное производство выросло на 3,8%, с исключением сезонности динамика была нулевой.

Добыча полезных ископаемых сократилась в октябре на 8,8% к октябрю 2019 года после снижения на 9,6% в сентябре (оценка уточнена с 10%). За январь-октябрь добывающий сектор просел на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Обрабатывающие отрасли в октябре упали на 4,4% в годовом выражении после роста на 0,5%, по уточненной оценке, в сентябре (уточнена со снижения на 1,6%). В январе-октябре обработка снизилась на 0,3%.

Добыча нефти в октябре упала на 11,2% в годовом выражении (за 10 месяцев снижение на 8,1%), добыча природного газа в октябре выросла на 2,7% (за 10 месяцев падение на 8,2%), добыча угля в октябре упала на 11,6% (за 10 месяцев падение на 9,7%).

Выпуск легковых автомобилей в октябре вырос на 5,4% в годовом выражении (за 10 месяцев упал на 22,5%).

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения промпроизводства в РФ в 2020 году до 4,1% с 5,2% по июньскому прогнозу.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,5%.