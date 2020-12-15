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Падение промпроизводства в РФ в ноябре неожиданно резко замедлилось

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Темпы падения промышленного производства в РФ в ноябре 2020 года в годовом выражении замедлились до 2,6% с уточненных 5,5% в октябре, сообщил во вторник Росстат.

Падение в ноябре оказалось значительно меньше, чем ожидали экономисты после ухудшения динамики в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за ноябрь на 5,1%.

Росстат при этом улучшил оценку динамики промпроизводства за октябрь 2020 года - теперь падение в октябре оценивается на 5,5% в годовом выражении вместо 5,9% (Росстат теперь каждый раз дает уточненную оценку за предыдущий месяц).

Как сообщалось, в сентябре падение промпроизводства равнялось 3,6%, в августе - 4,2%, в июле - 5,9%, в июне - 7,1%, в мае - 7,9%, в апреле - 4,5%, в марте был рост на 2,4%, в феврале рост на 4,8%, в январе рост на 1,5%.

За январь-ноябрь 2020 года промышленность РФ снизилась на 3% по сравнению с январем-ноябрем 2019 года. В ноябре 2020 года по сравнению с октябрем промышленное производство снизилось на 0,1%, с исключением сезонности был рост на 1%.

Улучшение динамики в ноябре объясняется ростом в обрабатывающей промышленности - на 1,1% в годовом выражении после снижения на 3,7% в октябре (за 11 месяцев обработка снизилась всего на 0,1%).

Добыча полезных ископаемых сократилась в ноябре на 7,6% к ноябрю 2019 года после снижения на 9% в октябре (оценка уточнена с 8,8%). За январь-ноябрь добывающий сектор просел на 6,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Добыча нефти в ноябре упала на 11% в годовом выражении (за 11 месяцев снижение на 8,4%), добыча природного газа в ноябре снизилась на 2% (за 11 месяцев падение на 7,6%), добыча угля упала на 11,1% (за 11 месяцев падение на 9,9%).

Выпуск легковых автомобилей в ноябре вырос на 9,8% в годовом выражении (за 11 месяцев упал на 19,7%).

Одним из лидеров роста ожидаемо остается фармацевтика. За 11 месяцев 2020 года выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, вырос на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года отмечается рост на 35,5%.

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения промпроизводства в РФ в 2020 году до 4,1% с 5,2% по июньскому прогнозу. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 3,4%.

Судя по динамике за 11 месяцев, снижение промпроизводства в РФ в 2020 году составит в районе 3% - лучше как официального прогноза, так и ожиданий экономистов.

В 2021 году Минэкономразвития прогнозировало рост промышленности на 2,6%, ожидания аналитиков чуть оптимистичнее - рост на 3,2%.

Росстат

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