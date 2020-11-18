Россия увеличила вложения в US Treasuries в сентябре на $105 млн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В сентябре 2020 года Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США на $105 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным министерства, на конец сентября России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,963 млрд против $5,858 млрд месяцем ранее. В том числе вложения России в долгосрочные бумаги выросли на $756 млн, до $3,413 млрд, в краткосрочные - снизились на $651 млн, до $2,550 млрд.

В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции России в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции России в US Treasuries превышали $150 млрд.

Япония в сентябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 16-й месяц подряд: она сократила вложения на $2,2 млрд - до $1 трлн 276,2 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $6,3 млрд - до $1 трлн 61,7 млрд, что является минимальным объемом с 2017 года.

Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($428,9 млрд), четвертую - Ирландия ($315,8 млрд). Пятое место - у Бразилии ($265,1 млрд), шестое - у Люксембурга ($262,5 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Гонконг, Каймановы острова и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в сентябре уменьшился на $12,2 млрд и составил $7 трлн 71 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 199,5 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.