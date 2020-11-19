Norwegian Air объявила о банкротстве двух ключевых подразделений

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Бюджетный авиаперевозчик Norwegian Air Shuttle ASA объявил о банкротстве двух ключевых подразделений, став на данный момент крупнейшей жертвой пандемии коронавируса среди авиакомпаний.

Norwegian планирует провести реструктуризацию операций Norwegian Air International Limited (NAI) и Arctic Aviation Assets DAC (AAA) в соответствии с законодательством Ирландии, где сосредоточены ее активы, говорится в пресс-релизе компании.

В рамках реорганизации, которая, как ожидается, займет до пяти месяцев, Norwegian намерена сократить долг, продать самолеты и привлечь новый капитал.

"Мы приняли решение о реорганизации, чтобы защитить будущее Norwegian в интересах наших сотрудников, клиентов и инвесторов. Наша цель - найти решения, которые позволили бы нам стать более сильными финансово и защитить авиакомпанию", - сказал главный исполнительный директор Norwegian Якоб Шрам.

Norwegian еще в августе предупреждала, что в скором времени может оказаться неплатежеспособной, если не сможет договориться с кредиторами или получить доступ к дополнительному капиталу. На прошлой неделе правительство Норвегии отказало авиакомпании во втором пакете помощи, посчитав, что ее поддержка является не лучшим вложением средств налогоплательщиков.

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый урон глобальному туристическому сектору, вынудив авиакомпании по всему миру приостановить значительную часть операций, уволить сотрудников и обратиться за финансовой помощью, как к государствам, так и к инвесторам.

Norwegian, которая испытывала трудности и до пандемии, была вынуждена приостановить эксплуатацию практически всего парка самолетов и отправить в неоплачиваемый отпуск 8 тыс. человек, или 80% сотрудников.

Авиакомпания, основанная в 1992 году, быстро превратилась в конкурента Ryanair и easyJet, и начала расширять операции, вводя, помимо европейских маршрутов, рейсы в США и Азию.

По мнению аналитика Spare Bank 1 Markets Ларса-Дэниела Уэстби, еще на прошлой неделе заявившего газете Financial Times, что Norwegian, вероятно, объявит о банкротстве, авиакомпания может отделить прибыльные европейские операции от убыточного бизнеса в сфере дальних авиаперевозок.