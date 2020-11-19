ВТБ за 9 месяцев увеличил кредитный портфель на Северном Кавказе на 7,5%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ сообщил, что за первые девять месяцев 2020 года увеличил совокупный кредитный портфель на Ставрополье, в КБР, Дагестане и Чечне на 7,5% - до 81,2 млрд рублей.

В частности, розничный кредитный портфель увеличился на 9,4%, составив 38,7 млрд рублей; корпоративный портфель, основу которого составляют предприятия среднего и малого бизнеса, - на 5%, до 42,5 млрд рублей.

Портфель кредитов наличными за 9 месяцев в четырех субъектах СКФО вырос на 7,7%, ипотечный портфель - на 16,1%, портфель привлеченных средств физических лиц - на 7,1%.

Населению этих регионов федерального округа было выдано кредитов на общую сумму 12,6 млрд рублей (на 3% больше, чем за аналогичный период минувшего года), большая часть из них - кредиты наличными - их выдано на 7 млрд рублей. На улучшение жилищных условий выдано 4,6 млрд рублей, на покупку автомобилей - 970 млн рублей.

В отчетный период банк активно участвовал в программах поддержки клиентов, пострадавших от пандемии. Так, на 1 октября ВТБ в регионах СКФО в рамках различных программ оказал кредитную помощь бизнесу и населению на 7,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко отметил, что "первый шок, вызванный последствиями пандемии коронавируса, у населения и бизнес-сообщества прошел". "Об этом говорит значительное снижение запросов на реструктуризации, связанных с COVID-19. Более того, после снятия ограничительных мер, мы видим восстановление экономической активности в регионах: спрос на кредитные средства - как со стороны корпоративных клиентов, так и жителей СКФО - возвращается на допандемийный уровень", - добавил он.

ВТБ по итогам 9 месяцев 2020 года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".