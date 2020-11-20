Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:05Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,86-76,19 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,90 руб. (-15 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,205 руб. (-13,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14,2 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,27 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 14,34 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов пятницы является следствием стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках после снижения котировок "черного золота" накануне.

Цены на нефть слабо меняются в пятницу утром после того, как стало известно о согласии лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла на возобновление переговоров о новых экономических стимулах. Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер в четверг заявил, что Митч Макконнелл согласился возобновить переговоры с демократами о новом пакете мер поддержки американской экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в стране, пишет CNBC.

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $44,27 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 0,3% - до $44,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $41,9 за баррель (накануне эти контракты подешевели на 0,3%).

Московская биржа курс валют евро доллар

Новости

Совладелец Локо-банка Михаил Рабинович купил 17,4% FESCO

Цены на нефть остались стабильными в пятницу утром на новостях из США

Цены на нефть остались стабильными в пятницу утром на новостях из США

Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы $2,7 млрд

Американский бизнес инвестировал в экономику Москвы $2,7 млрд

Эксперт сообщил о панике турбизнеса из-за COVID-мер в Крыму на Новый год

Эксперт сообщил о панике турбизнеса из-за COVID-мер в Крыму на Новый год
Экономический кризис

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Аналитики рассказали о глобальном "долговом цунами" на фоне пандемии

Экс-министр транспорта Дитрих возглавил ГТЛК

ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

ФНС вернула налоги самозанятым за 2019 год и начислила 15 млрд руб. для их уплаты в 2020

АСВ продало принадлежавший банкиру Пугачеву особняк за 8 млн фунтов

"Вкусвилл" увеличил уставный капитал в девять раз

Пандемия коронавируса

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании

Pfizer заявила о 95% эффективности вакцины на завершающем испытании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');