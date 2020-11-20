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Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.

Стоимость обеда ко Дню благодарения в США упала до минимума с 2010 г.
Фото: UIG/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Традиционный обед на День благодарения в США в этом году обойдется американцам в минимальные с 2010 года $46,9, сообщила Американская федерация фермерских бюро (AFBF).

Средний чек за продукты для 10 человек снизился на $2,01 с прошлогодних $48,91.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 26 ноября.

Средняя цена индейки - традиционного блюда в День благодарения - снизилась на 7% в годовом выражении и составляет $19,39, или примерно $1,21 за фунт. Это также минимальный с 2010 года уровень.

Хотя сложно прогнозировать, начнут ли потребители снова массово закупаться продуктами из-за пандемии, "индейка и другие традиционные для обеда на День благодарения товары сейчас имеются в достаточном количестве в магазинах в большинстве регионов страны", подчеркнул главный экономист AFBF Джон Ньютон.

AFBF рассчитывает стоимость обеда ко Дню благодарения с 1986 года. За это время список продуктов не менялся. В него входит 16-фунтовая индейка (7,3 кг), готовая начинка для нее (хлебный фарш), сладкий картофель, булочки со сливочным маслом, горошек, кисло-сладкий соус из свежей клюквы, набор овощей, тыквенный пирог, приправленный взбитыми сливками, а также кофе с молоком.

Считается, что День благодарения существует с 1621 года, но государственным праздником его сделал Авраам Линкольн в 1863 году. Тогда же или немного раньше запеченная индейка стала центральным блюдом праздничного стола.

США

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