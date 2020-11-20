Росстат заявил о сокращении безработицы второй месяц подряд

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в октябре снизилась на 83 тыс. человек по сравнению с сентябрем и составила 4 млн 694 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата. Численное сокращение безработных фиксируется второй месяц подряд.

Уровень безработицы в октябре составил 6,3% против тех же 6,3% в сентябре, 6,4% в августе, 6,3% в июле, 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. На пике, в августе, безработица была максимальной за более чем 8 лет - с марта 2012 года (тогда равнялась 6,5%).

Годом ранее, в октябре 2019 года, безработица составила 4,6%, поднявшись после достигнутого в августе минимального за всю историю наблюдений с 1991 года показателя 4,3%.

Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно добиться снижения безработицы до докризисного уровня (ниже 5%).

Численность официально зарегистрированных безработных в октябре 2020 года снизилась впервые с начала пандемии и составила 3 млн 470 тыс. человек против 3 млн 687 тыс. человек в сентябре, 3 млн 644 тыс. человек в августе, 3 млн 311 тыс. человек в июле, 2 млн 787 тыс. человек в июне, 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.