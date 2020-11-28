Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что его прогноз по росту безработицы в России из-за ситуации с коронавирусом до 8-10% не сбылся благодаря мерам господдержки, но не исключил обострения этой проблемы в связи со второй волной COVID-19.

"Нет, мои прогнозы в полной мере не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте - до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, то есть 6,9-6,8%, она чуть-чуть даже, символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему. Пока она остается на умеренном уровне, но конечно, существенно больше, чем была - около 4% до пандемии", - сказал он журналистам в кулуарах Общероссийского гражданского форума в субботу.

Говоря о тех мерах, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить роста безработицы, Кудрин напомнил, что часть мер поддержки продлены, в связи с чем, по его словам, "такой острой ситуации по безработице, как мы прогнозировали, не будет".

"Но вторая волна еще в самом разгаре, мы еще даже не прошли пик суточного прироста заболевших. Я думаю, пик случится чуть позже. Пока мы даже не знаем, какой будет масштаб", - сказал он.

Как отметил Кудрин, "поскольку ключевым ограничителем является состояние и возможность приема тяжело больных в клиниках, а этот ресурс уже на исходе, то, конечно, я не исключаю некоторых дополнительных ограничений".

По его словам, ранее "государство предприняло беспрецедентные меры по сохранению занятости", предоставив и кредиты, и субсидии МСП на сохранение не менее 90% сотрудников, работавших на 1 марта.

"В этом смысле меры дали свой результат, поэтому безработица не вышла на цифру 8%, - сказал Кудрин. - Повторяю, что это была мера, не похожая на то, что делалось в предыдущий кризис, поэтому всё логично".

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что еще 27 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за последние сутки.