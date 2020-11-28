Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 28.11В России 2 242 633+27 100В мире 61 645 535+671 885

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что его прогноз по росту безработицы в России из-за ситуации с коронавирусом до 8-10% не сбылся благодаря мерам господдержки, но не исключил обострения этой проблемы в связи со второй волной COVID-19.

"Нет, мои прогнозы в полной мере не сбылись благодаря действиям государства. Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте - до 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7%, то есть 6,9-6,8%, она чуть-чуть даже, символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может снова обострить эту проблему. Пока она остается на умеренном уровне, но конечно, существенно больше, чем была - около 4% до пандемии", - сказал он журналистам в кулуарах Общероссийского гражданского форума в субботу.

Говоря о тех мерах, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить роста безработицы, Кудрин напомнил, что часть мер поддержки продлены, в связи с чем, по его словам, "такой острой ситуации по безработице, как мы прогнозировали, не будет".

ЭкономикаКудрин спрогнозировал рост числа бедных в России по итогам годаЧитать подробнее

"Но вторая волна еще в самом разгаре, мы еще даже не прошли пик суточного прироста заболевших. Я думаю, пик случится чуть позже. Пока мы даже не знаем, какой будет масштаб", - сказал он.

Как отметил Кудрин, "поскольку ключевым ограничителем является состояние и возможность приема тяжело больных в клиниках, а этот ресурс уже на исходе, то, конечно, я не исключаю некоторых дополнительных ограничений".

По его словам, ранее "государство предприняло беспрецедентные меры по сохранению занятости", предоставив и кредиты, и субсидии МСП на сохранение не менее 90% сотрудников, работавших на 1 марта.

"В этом смысле меры дали свой результат, поэтому безработица не вышла на цифру 8%, - сказал Кудрин. - Повторяю, что это была мера, не похожая на то, что делалось в предыдущий кризис, поэтому всё логично".

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что еще 27 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за последние сутки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

28
Владельцы бара в Байонне на юго-западе Франции провели акцию протеста против ограничительных мер перед центром местной администрации26 ноября. Власти Индии сообщили, что уровень инфицирования COVID-19 в Нью-Дели снизился до 8,5% за последние 3 недели. На фото: молитва перед началом занятий в школе.25 ноября. Зоозащитники в Израиле вышли на акцию протеста против уничтожения популяции норок из-за коронавируса.24 ноября. Совет национальной безопасности Малайзии объявил о поэтапном закрытии 28 крупнейших фабрик перчаток после того, как среди рабочих был выявлен всплеск заболеваемости COVID-19.23 ноября. Китай предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья по всему миру.20 ноября. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в некоторых частях страны после внезапного всплеска заражения на текстильной фабрике и рыбном рынке. На фото: жители закрытых на карантин районов сдают мазки на COVID-19. 19 ноября. Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.18 ноября. Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Владельцы бара в Байонне на юго-западе Франции провели акцию протеста против ограничительных мер перед центром местной администрации
Счетная палата Алексей Кудрин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

В дома 1,5 тыс. жителей острова Русский вернули свет после циклона

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России упростили правила оформления инвалидности

Что случилось этой ночью: суббота, 28 ноября

Менее 150 человек вышли на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича

Адвокат оспорил повторный отказ в возбуждении дела по факту смерти националиста Марцинкевича

Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');