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Аналитики ждут приближения глобальных дивидендов в 2021 году к доковидным уровням

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глобальный объем дивидендов в 2021 году может достичь $1,39 трлн и максимально приблизиться к уровню допандемийного 2019 года ($1,43 трлн), считают аналитики британской инвесткомпании Janus Henderson Investors. Их оценку приводит Bloomberg.

Достичь допандемийного уровня этот показатель может в течение следующих 12 месяцев.

Новый годовой прогноз роста глобального объема дивидендов на 2,2 процентного пункта выше предыдущего и составляет 10,7%. В 2020 году совокупные дивиденды компаний мира составили $1,26 трлн.

Пандемия COVID-19 нанесла менее существенный ущерб доходам компаний, чем ожидалось.

"В корпоративном мире имеется высокий уровень ликвидности, а финансовая система устойчива", - отметила в исследовании менеджер по работе с клиентами Janus Henderson Джейн Шумейк.

Рост дивидендных выплат становится возможным благодаря тому, что компании смогли адаптироваться к новым реалиям, созданным COVID-19, а также получили необходимую поддержку от государств и кредитные ресурсы со стороны банков, отмечается в докладе.

Кроме того, в секторе добычи полезных ископаемых сейчас наблюдается рост цен на сырьевые ресурсы, в результате чего добывающие компании, и так одни из самых крупнейших плательщиков дивидендов, смогут увеличить эти выплаты еще больше.

Другими крупными плательщиками дивидендов являются банки. По данным Janus Henderson, половина выплат дивидендов в Европе пришлась именно на них.

Исследование Janus Henderson, в котором анализируются глобальные тенденции выплат дивидендов, проводится среди 1200 крупнейших компаний в мире с 2009 года.

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Janus Henderson Джейн Шумейк Великобритания коронавирус

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