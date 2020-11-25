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РФ в октябре вернулась на первое место по поставкам нефти в Китай

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия вернула себе первое место в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай в октябре, обогнав Саудовскую Аравию.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, страна в прошлом месяце импортировала 6,64 млн тонн российской нефти (1,56 млн баррелей в сутки). Для сравнения: в сентябре объем закупок составил 1,82 млн б/с, в октябре 2019 года - 1,64 млн б/с.

Импорт нефти из Саудовской Аравии в октябре составил 5,94 млн тонн, или 1,4 млн б/с, что на 29% меньше, чем годом ранее. В октябре закупки составили 1,89 млн б/с.

Китай сократил импорт из Ирака в прошлом месяце на 6,4%, до 4,6 млн тонн.

Закупки нефти в США в октябре упали с рекордного сентябрьского уровня в 3,9 млн тонн до 1,63 млн тонн, сообщило ГСУ.

Китай увеличил импорт нефти из России с начала текущего года на 13,8%, до 71,26 млн тонн, из Саудовской Аравии - на 2%, до 69,5 млн тонн, из Ирака - на 25,6%, до 51,84 млн тонн.

РФ Китай нефть

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