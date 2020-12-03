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Палата представителей США поддержала ограничения на акции китайских компаний на биржах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект, который может запретить некоторым китайским компаниям размещать свои акции на американских биржах, если они не придерживаются стандартов аудита в стране.

"Закон о привлечении иностранных компаний к ответственности" запрещает листинг ценных бумаг иностранных компаний на любой американской бирже, если они в течение трех лет подряд не выполняли аудиторские проверки Совета по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний, сообщают американские СМИ.

Кроме того, согласно документу, участникам торгов необходимо сообщать, если бизнес контролируется или принадлежит зарубежному правительству.

Законопроект относится к компаниям из любой страны, но прежде всего он направлен на китайские компании.

В мае Сенат уже поддержал данный законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США - Дональду Трампу, который, предполагается, подпишет его.

США Китай

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