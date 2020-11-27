Dyson инвестирует $3,7 млрд в технологии для удвоения ассортимента

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Британская технологическая группа Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов и сушилок для рук, планирует в ближайшие пять лет вложить 2,75 млрд фунтов стерлингов (порядка $3,7 млрд) в развитие новых технологий и продуктов.

С помощью этих инвестиций компания рассчитывает к 2025 году вдвое увеличить ассортимент предлагаемой продукции, а также освоить новые рынки, выйдя за пределы своего традиционного сегмента домашней техники, сообщается в пресс-релизе Dyson.

Отмечается, что капиталовложения будут сосредоточены в Сингапуре, Великобритании и на Филиппинах. Для поддержки планов Dyson намерена расширить штат инженеров и научных сотрудников в таких областях, как программирование, машинное обучение и робототехника.

"Сейчас пора инвестировать в новые технологии, такие как хранение энергии, робототехника и программные решения, которые будут повышать производительность и экологическую устойчивость наших продуктов в интересах потребителей"- заявил генеральный директор Dyson Роланд Крюгер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Основным направлением инвестиций, как сообщается, станет коммерциализация запатентованной технологии твердотельных аккумуляторов Dyson. В прошлом году компания отказалась от идеи производить собственные электромобили, признав проект нерентабельным.

"В течение ближайших пяти лет мы будем расширять существующие категории продуктов и выходить на совершенно новые для Dyson рынки. Это положит начало новой главе в развитии нашей компании", - сказал Крюгер.

Dyson была основана в 1991 году, ее штат насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников по всему миру.