Трубоукладчик "Академик Черский" встал на рейде Куршской косы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" завершил переход из германского порта Мукран (там находится логистический терминал стройки "Северного потока 2") в регион Калининграда и встал на рейде Куршской косы, свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов.

Рядом со строительным судном находятся два вспомогательных корабля - "Балтийский исследователь" и "Балкан".

Вслед за "Черским" акваторию бухты порта Мукран покинули два российских вспомогательных судна "Умка" и "Финвал".

В октябре в этом же самом месте на рейде Куршской косы "Академик Черский" и отряд специальных судов проводили тренировки на шельфе Балтийского моря для дальнейшего ведения подводных работ на трубопроводе "Северный поток 2".

Кроме того, другое российское судно - танкер-газовой "Портовый", приобретенное для работы в качестве морского накопителя СПГ на заводе на компрессорной станции "Портовая" в настоящее время пришло к берегам Калининграда.

В четверг сертификационная компания DNV GL заявила, что прекратила работы на проекте "Северный поток 2". Работа DNV GL включала в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия стандартам. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода.

DNV GL прекратила работу на проекте после получения комментариев Госдепартамента США в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Ранее заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

"Для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. А совсем недавно Датское энергетическое агентство выдало и разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны", - добавила Бурмистрова.