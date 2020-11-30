Чистая прибыль Татнефти по МСФО в III кв. составила 35,7 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" в третьем квартале 2020 года составила 35,745 млрд рублей против 17,6 млрд руб. во II кв. и против 58,4 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал чистую прибыль за третий квартал в 30,1 млрд рублей.

Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с тем же периодом 2019 г. снизилась на 54,5% - до 78,597 млрд рублей.

Выручка "Татнефти" в III кв. составила 187,37 млрд рублей (прогноз - 179,349 млрд рублей), в третьем квартале 2019 года выручка была на уровне 241,7 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев 2020 года составили 521,923 млрд рублей, снизившись на 24,5% по сравнению аналогичным периодом 2019 года.

EBITDA в III квартале составила 58,367 млрд рублей (прогноз - 49,48 млрд рублей) по сравнению с 83,7 млрд рублей в третьем квартале 2019 года. EBITDA за 9 месяцев 2020 года снизилась на 47,4% год к году - до 130,366 млрд рублей.

"Татнефть" в III кв. получила положительный FCF в 23,3 млрд руб. по сравнению с отрицательным показателем во II кв.

Компания в своем отчете напоминает, что в октябре 2020 г. в Налоговый кодекс РФ и закон "О таможенном тарифе" внесены изменения, в результате которых с 1 января 2021 г. отменяются налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти и исключается возможность установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сверхвязкой нефти.

"При этом для добычи сверхвязкой нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Татарстан, при соблюдении определенных условий установлен налоговый вычет по НДПИ, применяемый с 1 января 2021 г. до налогового периода, в котором сумма вычета впервые окажется более 36 млрд рублей. Кроме того, для добычи нефти из выработанных участков недр отменены льготные коэффициенты в формуле расчета НДПИ, при этом предоставлено право перехода на исчисление НДД", - отмечает "Татнефть".