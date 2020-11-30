Высокая цена акций впервые заставила "Роснефть" приостановить buyback

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Высокая цена на акции "Роснефти" заставила компанию впервые с начала программы buyback приостановить выкуп ценных бумаг.

"Программа buyback является важным инструментом защиты инвесторов от резких колебаний на рынке. В ее основе лежит формульный подход: приобретение акций на открытом рынке осуществляется независимым банком-агентом (им выступает UBS) при выполнении заранее определенных советом директоров условий, к числу которых относится текущая стоимость акций/ГДР компании. Конъюнктура рынков на прошлой неделе не отвечала заданным параметрам, в связи с этим выкуп бумаг с открытого рынка не осуществлялся", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти".

На прошлой неделе не было совершено ни одной сделки. Средневзвешенная цена за акцию "Роснефти" на Лондонской фондовой бирже составляла около $6,2.

Уже с 16 по 20 ноября высокие цены привели к минимальным объемам buyback - было выкуплено всего 15 тыс. акций. Средневзвешенное значение цены в тот период составило $5,65, или максимум за время buyback. Всего с 16 по 20 ноября на выкуп было направлено $0,1 млн.

"Роснефть" начала программу 23 марта 2020 года. На данный момент общий пакет приобретенных акций, в том числе в форме депозитарных расписок, купленных на Московской бирже/Лондонской фондовой бирже, достиг 80 949 983 штук, что составляет 0,7638% от уставного капитала НК и 23,81% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп $371 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн.

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Срок окончания программы был запланирован 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн шт., или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

Перед стартом buyback весной этого года совет директоров "Роснефти" на фоне волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках программы, а также о снятии ряда ограничений, чтобы привести ее в соответствие с рыночной конъюнктурой.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.

Менеджмент НК недавно сообщил о планах продлить программу buyback до конца 2021 года.