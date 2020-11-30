Рынок акций РФ просел до 3100п по индексу МосБиржи вместе с нефтью

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на последних осенних торгах скорректировался вниз вместе с нефтью из-за разногласий среди стран ОПЕК+ по поводу ограничений добычи нефти с нового года, индекс МосБиржи протестировал в снижении 3100 пунктов, но смог удержать этот рубеж по итогам торгов. Лидерами роста выступили акции "Детского мира" на новостях об оферте по цене выше рынка, а по оборотам торгов лидировали бумаги "ММК" и ГДР Mail.ru в преддверии вступления в силу нового состава MSCI Russia.

По итогам дня индекс МосБиржи составил 3107,58 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1281,97 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Доллар вырос до 76,37 рубля (+0,52 рубля), золото стоит $1777,5 за тройскую унцию (-0,6%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,5%), "ЛУКОЙЛа" (-4,1%), "Татнефти" (-4%), "НОВАТЭКа" (-3,7%), "НЛМК" (-3,2%), "Роснефти" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,3%), "Северстали" (-2,3%), "Газпром нефти" (-2,1%), "Россетей" (-2%), "Газпрома" (-1,9%), "ММК" (-1,8%, объем торгов составил 11,07 млрд рублей), "Норникеля" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (-1,5%), банка ВТБ (-1,3%), "Магнита" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), Polymetal (-0,8%), Сбербанка (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%).

С 1 декабря индексный провайдер MSCI в рамках очередного полугодового пересмотра включит Mail.ru (-2,6%) в индекс MSCI Russia и уберет из него акции "ММК.

Подорожали акции "Яндекса" (+5,9%), UC Rusal (+3%), АДР Ozon (+1,6%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в III квартале составила 35,745 млрд рублей против 17,6 млрд рублей во II квартале, что оказалось выше прогнозов.

Чистый убыток "Газпрома" по МСФО в III квартале составил 251 млрд рублей при прогнозах на уровне 222 млрд рублей.

Акции "Детского мира" взлетели до 140,2 рубля (+12,1%), максимум сделок составил 151,42 рубля (+21%), при этом объем торгов достиг рекордных 8,359 млрд рублей.

Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, "быки" в конце ноября взяли тайм-аут, игроки анализируют оценку стоимости компаний и предпочитают фиксировать прибыль после рекордно сильного для рынков акций месяца. Цены на нефть подвержены коррекции в преддверии итогов двухдневного заседания ОПЕК+, хотя, как ожидается, картель продлит сделку по сокращению добычи еще на три месяца. В понедельник после закрытия торгового дня вступают в силу и начинают действовать уже с 1 декабря результаты полугодового пересмотра индекса MSCI - это может спровоцировать сильный приток средств в расписки Mail.ru и некоторый отток из акций ММК. Во вторник, в обстановке слухов о дальнейших мерах в области монетарной политики на заседании ФРС в середине декабря, перед Конгрессом выступит глава ФРС Джером Пауэлл, отмечает аналитик.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" также отмечают, что нефть Brent отошла от локального максимума $49 за баррель на опасениях отсутствия единого мнения о продлении ограничений по добыче внутри картеля ОПЕК+. В субботу состоялась неформальная встреча России, Саудовской Аравии и ряда других стран-участниц соглашения, на котором обсуждались действия картеля в следующем году. Судя по неофициальным заявлениям по итогам этих переговоров, ОАЭ и Казахстан выступают против продления ограничений, но страны-участницы сделки еще могут договориться на этой неделе, в противном случае в следующем году добыча вырастет на 1,9 млн б/с, что нарушит тонкий баланс спроса и предложения. В таком случае ценам на нефть будет сложно удержаться выше $45 за баррель, полагают аналитики.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, несмотря на некоторое замедление распространения коронавируса в мире, в азиатском регионе пандемия только набирает обороты, что вызывает опасение у инвесторов. Не сумели сломить негативную тенденцию биржевых площадок и сильные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая, превзошедшие ожидания.

Нефть в понедельник подешевела, хоть и сократила потери к вечеру. Снижение цен вызвано разочарованностью итогами прошедшей на выходных неформальной встречи министров ОПЕК+, так как на ней не удалось достигнуть договоренности о продлении действующего уровня уменьшения добычи. В понедельник и вторник этот вопрос уже официально будет рассматриваться на саммите производителей нефти ОПЕК+.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, снижение рынка акций РФ в понедельник можно рассматривать как снятие перегрева после четырехнедельного роста. Многие инвесторы полны оптимизма и ждут новогоднего ралли, поэтому продавать "по любым ценам" они не готовы. Текущий оптимизм инвесторов напоминает ситуацию в первые полтора месяца этого года: тогда в мире начался COVID-19, но многие трейдеры верили, что "нас вирус не коснется". Затем, начиная со второй половины февраля, произошло сильное падение индекса МосБиржи, который потерял 30%. Сейчас у трейдеров также появилась непонятная самоуспокоенность, хотя в мире бушует вторая волна коронавируса. Они ожидают, что скоро будет массовая вакцинация и что денежная накачка от Центробанков продолжится. Остается за скобками тот факт, что в мире за последние месяцы сильно выросли экономические диспропорции. Например, объем плохих догов в Китае растет, особенно в угольной промышленности. И как раз после окончания эпидемии эти проблемы придется разгребать. Поэтому чем ближе окончание эпидемии, тем больше риски. Поэтому стоит придерживаться разумной осторожности, потому что рынок очень спекулятивен и зависит от "медицинских новостей".

Сбербанк (249,65 рубля) в понедельник презентовал новую стратегию до 2023 года. Если говорить о долгосрочном инвестировании, то это привлекательный актив, учитывая, что руководство подтвердило дивидендные выплаты 50% от прибыли на период до 2023 года. Если говорить об инвестициях сроком на три месяца, то тут надо соблюдать осторожность. Недельный график Сбербанка носит "медвежьей" характер, и через неделю или две может начаться сильнее снижение в зону проторговки (212-200 рублей). "Медвежий" график также у индекса МосБиржи (недельный), считает Верников.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на рынке акций в начале недели наиболее ощутимые потери понес сектор нефти и газа на фоне коррекции котировок нефти. Сектор существенно вырос в ноябре, что повышало вероятность дальнейшего коррекционного движения, которое уже прослеживалось на торгах в минувшую пятницу.

"Татнефть" отчиталась о росте прибыли в III квартале в два раза (до 35,75 млрд рублей) при росте выручки на 37,5% (до 187,4 млрд рублей). Однако рынок отнесся к отчетности весьма прохладно, сделав акции компании аутсайдером дня. "Газпром" сообщил об убытке по МСФО за девять месяцев в размере 202,21 млрд рублей по сравнению с прибылью 1,11 трлн рублей в прошлом году. "Акрон" (-0,3%) сообщил о чистом убытке в III квартале в размере 3,175 млрд рублей (или $44 млн) по сравнению с прибылью в размере 5,792 млрд (или $90 млн) год назад.

В Европе динамика индексов акций смешанная. Давление на британский FTSE 100 оказало укрепление фунта к доллару США. Позитивное влияние на инвесторов оказала статистика из Китая, где производственный PMI вырос в ноябре до 52,1 пункта с октябрьских 51,4 пункта. Нефть в понедельник просела на фоне известий, что в ОПЕК+ обсуждают два основных варианта действий. Первый предполагает более плавное повышение добычи с 1 января, а второй - продление текущих ограничений на 3-4 месяца. В Goldman Sachs полагают, что прогресс в массовой вакцинации позволит рынку быстро восстановиться и Brent может подняться до $65 за баррель. Китай уже показывает рост спроса на фоне высокой дисциплины населения в условиях пандемии. Соответственно, когда процесс вакцинации начнется в Европе и Северной Америке, то поводов для социально-деловых ограничений будет гораздо меньше, отмечает аналитик.

В США некоторый пессимизм вызван известями, что уходящий президент Дональд Трамп намерен включить китайского производителя полупроводников SMIC и нефтегазовую CNOOC в "черный список". Соответственно, это заблокирует какие-либо американские инвестиции и прямое сотрудничество с организациями США. Американская Moderna планирует подать документы на регистрацию для применения вакцин в чрезвычайной ситуации уже 30 ноября. Трамп высказал сомнение, что его судебные претензии по выборам смогут дойти до Верховного суда. Американский рынок может взять паузу и даже скорректировать бурный ноябрьский рост, но в декабре ФРС может объявить о новых мерах стимулирования, что вновь готово подпитать оптимизм и разогретые акции, считает Кочетков.

В США в минувшую пятницу индексы выросли на 0,1-0,9% на фоне повсеместного роста акций технологических компаний и сектора здравоохранения, который подтолкнул индексы S&P 500 и Nasdaq Composite к новым рекордам закрытия.

Улучшению настроений инвесторов, среди прочего, способствовали заявления президента США Дональда Трампа, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Тем временем, в понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,1%), в Европе нет единой динамики (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,5%, немецкий DAX растет на 0,3%), проседает Америка (индекс S&P 500 снижается на 0,7%).

Активность в промышленности Китая в октябре росла девятый месяц подряд. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в октябре поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это максимальная отметка с сентября 2017 года.

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются в преддверии итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $47,61 за баррель (-1,2% и +0,8% в пятницу), январская цена WTI - $45,09 за баррель (-1%).

Во вторник состоится министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Как сообщили в пятницу источники "Интерфакса", консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "РБК" (-23,9%), "Селигдара" (-3,7% и -3,5% "префы"), ПАО "Русолово" (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6,5%), "АЛРОСА-Нюрба" (+6,4%), "Объединенной вагонной компании" (+5,4%), ПАО "Наука-связь" (+5,2%), "Белона" (+4,9%), "М.Видео" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 171,17 млрд рублей (из них 25,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка, 18,1 млрд рублей - на акции "Яндекса" и 17,608 млрд рублей - на ГДР Mail.ru Group).