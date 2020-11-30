В Сбербанке назвали отличие партнерства с Mail.ru и "Яндексом"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк с оптимизмом смотрит на партнерство с интернет-холдингом Mail.ru Group с точки зрения совместного предприятия, через которое стороны развивают активы в области транспорта и фудтеха, сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в рамках "Дня инвестора".

Он подчеркнул, что взаимопонимание между Сбербанком и Mail.ru Group по СП находится на кардинально высоком уровне в отличие от завершенного партнерства с "Яндексом". По словам Хасиса, одним из факторов, определяющих отношения между финансовой организацией и интернет-компанией, является наличие косвенной доли Сбербанка в Mail.ru Group.

"Ситуация с Mail.ru стала последнее время темой для многих спекуляций. Она, конечно же, не имеет ничего общего с той ситуацией, которая у нас была с "Яндексом", и параллели здесь, кажется, не совсем правильно проводить. Дело в том, что в Mail.ru Сбер является совладельцем контрольного пакета акций. Контрольного с точки зрения управления, мы активно участвуем в выработке стратегии Mail.ru, принятии всех решений, которые влияют на траекторию дальнейшего развития Mail.ru", - заявил Хасис.

Сделка по созданию СП была закрыта в конце 2019 года, интернет-холдинг и финансовая организация владеют по 45,005% СП, оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников СП. Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

Топ-менеджер добавил, что для Сбербанка остается актуальным и "потенциальная дальнейшая инвестиционная стратегия" в отношении СП, допустив в перспективе IPO самого СП либо входящих в его состав бизнесов.

"В какой-то момент времени абсолютно возможно IPO самого "О2О Холдинга", либо IPO конкретных бизнесов, входящих в его состав - в зависимости от того, как это будет лучше восприниматься рынком и ... для каждой такой ситуации должен быть правильный момент, когда и актив для этого созрел, и рыночная ситуация благоприятна. Если такая ситуация будет - то относительно тех планов, о которых мы с Mail.ru Group заявляли, никаких изменений не произошло", - сказал Хасис.

Он напомнил, что Mail.ru Group и Сбербанк по отдельности развивают направление электронной коммерции - финансовая организация делает это своими силами, а интернет-холдинг через партнерство с Alibaba Group, РФПИ и ПАО "Мегафон".

На прошлой неделе Сбербанк сообщил, что выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление бизнеса: в него войдут "СберМаркет", "СберЛогистика" и вновь создаваемые в экосистеме Сбера активы в области e-commerce.

Сбербанк в июне прекратил многолетнее сотрудничество с "Яндексом" по СП "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". Сбербанк консолидировал 100% платежной системы "Яндекс.Деньги" (сейчас ЮMoney - ИФ), а "Яндекс" стал 100-процентным владельцем "Яндекс.Маркета".