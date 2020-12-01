Нефть подешевела после переноса заседания ОПЕК+

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Накануне, 30 ноября, министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени во вторник составила $47,54 за баррель, что на $0,34 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,37 (0,8%) - до $47,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась до $45 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,19 (0,4%) - до $45,34 за баррель.

"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом", - цитирует Дхара агентство Bloomberg.