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Курс рубля подрос на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник утром рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже"благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,16-76,28 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 11 копеек, до 76,28 рубля. Евро подешевел на 5,75 копейки, до 91,1 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 8,63 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,01 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков. Рост спроса на риск обеспечивается позитивными данными китайский статистики и надеждами на скорое начало применения вакцин против коронавируса COVID-19. Инвесторы при этом ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за десять лет. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Американская компания Moderna 30 ноября опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря.

Американская экономика остается в сложном и неопределенном положении, несмотря на прогресс в разработке вакцин от COVID-19, говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного к слушаниям в банковском комитета Сената. По его словам, экстренные программы, введенные Федрезервом весной этого года с целью поддержки кредитных рынков в условиях пандемии, не нужно сворачивать.

Накануне ФРС продлила до конца марта 2021 года срок действия четырех кредитных программ, которые помогли стабилизировать рынок краткосрочного финансирования на пике пандемии COVID-19.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил 19 ноября, что не станет продлевать срок действия пяти из девяти экстренных кредитных программ, реализуемых Федрезервом. Центробанку придется вернуть Минфину неиспользованные $455 млрд, которые Конгресс распределит на другие цели. Мнучин согласился на продление четырех программ, включая механизм поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP).

Мнучин также примет участие в слушаниях в банковском комитете Сената во вторник. В тексте заявления Мнучина, подготовленного к слушаниям, говорится, что $455 млрд, не использованные Федрезервом, смогут быть направлены Конгрессом на новый пакет мер поддержки экономики.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

30 ноября министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,61%, до $47,59 за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,6% - до $45,07 за баррель.

Московская биржа ФРС США Джером Пауэлл Китай WTI Brent коронавирус Moderna

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