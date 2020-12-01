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В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ

В "черную пятницу" россияне предпочли онлайн-магазины походам в ТЦ
Фото: ZUMA/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Трафик покупателей в торговых центрах Москвы и Петербурга на неделе, на которую пришлась "черная пятница" с ее распродажами (23-29 ноября), оказался ниже, чем неделей ранее, а маркетинговые акции смогли поднять продажи только у онлайн-ритейлеров, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

По данным Watcom Group, показатель Shopping Index (количество посетителей на тысячу кв. м торговой площади) на "чернопятничной" неделе в Москве снизился на 0,6% относительно предыдущей недели (16-22 ноября), а в Петербурге - на 0,8%. Непосредственно в "черную пятницу" и последовавшие за ней выходные (27-29 ноября) в Москве Shopping Index вырос на 1,5% относительно тех же дней на предыдущей неделе, а в Петербурге - поднялся на незначительные на 0,2%. При этом аналитики отмечают, что в выходные дни покупательская активность всегда выше, чем в будни.

В Watcom отметили, что "черная пятница" в этом году помогла немного сдержать начавшийся спад в торговле. Кроме того, там добавили, многие магазины в этом году заранее начали распродажи и из-за этого эффект мог размазаться.

По предварительным оценкам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева, объем продаж через традиционные каналы в длинную "черную пятницу"-2020 упал на 40% по сравнению с прошлым годом.

Аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина отметила, что "черная пятница" в России в этот раз оказала влияние в основном на онлайн-продажи. Это подтверждают данные Ассоциации компаний интернет-торговли, согласно которым общий оборот продаж интернет-магазинов за три дня вырос на 80% год к году. В Ozon сообщили об удвоении продаж, отметив, что драйвером роста стали регионы, активно осваивающие онлайн-шопинг.

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