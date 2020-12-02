"Казанский вертолетный завод" утратил публичность
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Организационно-правовая форма "Казанского вертолетного завода" (КВЗ) изменена с ПАО на АО.
Как говорится в сообщении КВЗ, в новой редакции устава общества, зарегистрированной 1 декабря, из фирменного наименования исключено указание на публичный статус.
Решение об утверждении устава в новой редакции было принято единственным владельцем голосующих акций КВЗ - АО "Вертолеты России" - на годовом собрании 24 сентября.
КВЗ входит в холдинг "Вертолеты России", производит вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, Ми-38, "Ансат".